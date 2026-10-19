न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों की जवाबदेही के बीच क्या संबंध है? अदालतों की गरिमा, जजों की नियुक्ति, अवमानना कानून और ऐतिहासिक फैसलों के संदर्भ में समझिए कि लोकतंत्र में अदालतों से सवाल पूछने की आजादी क्यों जरूरी है।

अदालतों को राजनीति से बचाना है तो जनता के सवालों पर पहरा क्यों? (AI जेनरेटेड तस्वीर)

जब कोई राजनेता अपने वादे पूरे नहीं करता, तो हम उसे चुनाव में सत्ता से बाहर करने की कोशिश करते हैं। जब सरकारी अधिकारी काम नहीं करते, तो हम सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगते हैं। लेकिन जब बात न्यायपालिका की आती है, तो सार्वजनिक सवाल पूछने से पहले ही हमारे मन में हिचक क्यों पैदा हो जाती है? जिस संस्था के एक फैसले से करोड़ों लोगों के अधिकार, सरकार की नीतियां और समाज की दिशा प्रभावित हो सकती है, उसके कामकाज पर सवाल उठाना आखिर इतना संवेदनशील विषय क्यों बन जाता है?

सवाल अदालतों के सम्मान को कम करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र में उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी है। न्यायपालिका कोई सामान्य संस्था नहीं है। संविधान ने उसे असाधारण शक्तियां इसलिए दी हैं, ताकि वह सरकार और बहुमत की मनमानी पर अंकुश लगा सके। लेकिन इन शक्तियों की रक्षा करने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि नागरिकों की आलोचनात्मक आवाज को ही सीमित कर दिया जाए।

लोकतंत्र की असली कसौटी यही है कि उसकी सबसे शक्तिशाली संस्थाएं भी संविधान के दायरे में काम करें और नागरिक बिना अनुचित भय के उनके फैसलों पर तर्कपूर्ण सवाल उठा सकें।

दिल्ली के घटनाक्रम ने फिर खड़ा किया जवाबदेही का सवाल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध-प्रदर्शन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे विवाद ने इस बहस को फिर प्रासंगिक बना दिया है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आंकड़े को लेकर भी राजनीतिक सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, नाम हटाए जाने की संख्या अपने आप में वोट चोरी या जानबूझकर मताधिकार छीनने का प्रमाण नहीं है। इसमें मृत, स्थानांतरित और सत्यापित नहीं हो सके मतदाताओं जैसी अलग-अलग श्रेणियां शामिल हो सकती हैं। आरोपों की वास्तविकता तय करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों, प्रक्रिया और स्वतंत्र जांच की जरूरत है।

इसी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात का अनुरोध किया था। सीजेआई ने यह कहते हुए अनुरोध स्वीकार नहीं किया कि संबंधित मुद्दे अदालत में लंबित हैं और ऐसी मुलाकात शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और शिकायतों के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

इस फैसले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश के रूप में समझा जा सकता है। किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से बंद कमरे में मिलकर लंबित विवाद पर चर्चा करने के बजाय अदालत के समक्ष याचिका और कानूनी दलीलों के जरिए मामला उठाना निष्पक्ष प्रक्रिया के अनुरूप है।

लेकिन इस घटना से एक बड़ा सवाल भी निकलता है। जब राजनीतिक टकराव बढ़ता है, तो क्या नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सिर्फ औपचारिक रूप से उपलब्ध होना पर्याप्त है, या शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई, पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावी न्यायिक हस्तक्षेप भी उतने ही जरूरी हैं?

पारदर्शिता राजनीतिक हस्तक्षेप की काट है न्यायपालिका को राजनीति से बचाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता पारदर्शिता है। न्यायिक नियुक्तियों, मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णयों और न्याय तक पहुंच से जुड़े सवालों पर स्पष्टता जितनी अधिक होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप या पक्षपात की आशंकाओं को उतनी ही बेहतर ढंग से परखा जा सकेगा।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर वर्षों से बहस होती रही है। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) से जुड़े संवैधानिक संशोधन और कानून को निरस्त कर दिया था। अदालत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मानते हुए नियुक्तियों में न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया।

इस फैसले के बाद भी नियुक्ति व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और उसकी संस्थागत प्रक्रियाओं में सुधार की मांग एक साथ चल सकती हैं।

एक बुनियादी बात समझनी होगी। न्यायिक नियुक्तियों पर सवाल पूछना और सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर मनमाना नियंत्रण दे देना दो अलग बातें हैं। इसी तरह मामलों की सुनवाई किस पीठ के सामने होगी, इस पर पारदर्शिता की मांग करना और किसी खास पक्ष के अनुकूल पीठ गठित करने का दबाव बनाना भी अलग-अलग बातें हैं।

अगर न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहती है, तो उसे उन प्रक्रियाओं में अधिकतम संभव स्पष्टता लाने की जरूरत है जिनसे उसकी निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बनता है। स्वतंत्रता का अर्थ संस्थागत गोपनीयता को हर सवाल का जवाब बना देना नहीं हो सकता।

इतिहास की चेतावनी: अदालतें भी गलत हो सकती हैं न्यायपालिका की जवाबदेही पर चर्चा करते समय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अध्याय याद करना जरूरी है। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी दौर में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का मामला आया।

1976 में बहुमत के फैसले ने आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के न्यायिक उपचार के अधिकार को बेहद सीमित कर दिया था। इस फैसले की बाद के वर्षों में व्यापक आलोचना हुई। 2017 में निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एडीएम जबलपुर के फैसले को स्पष्ट रूप से गलत ठहराते हुए पलट दिया।

यह इतिहास याद दिलाता है कि न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसके फैसले आलोचना और पुनर्विचार से परे नहीं हैं। न्यायाधीश भी संवैधानिक व्याख्या करते समय गलतियां कर सकते हैं। न्याय व्यवस्था की ताकत इस बात में भी है कि वह अपने पुराने फैसलों की समीक्षा कर सके और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप सुधार कर सके।

अगर अदालतों की आलोचना को ही संस्था के अपमान के समान मान लिया जाए, तो ऐसी ऐतिहासिक गलतियों से सीखने की लोकतांत्रिक गुंजाइश कैसे बनी रहेगी?

उद्देश्य न्यायपालिका को अविश्वसनीय ठहराना नहीं है। उलटे, इतिहास बताता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसके फैसलों का निष्पक्ष मूल्यांकन और संवैधानिक सुधार की संभावना आवश्यक है।

आलोचना और अवमानना के बीच स्पष्ट रेखा जरूरी न्यायिक फैसलों की आलोचना को लेकर अक्सर अदालत की अवमानना का तर्क सामने आता है। यह सही है कि न्याय प्रशासन को बाधित करने, न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने या न्यायिक संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से किए गए कुछ कृत्यों पर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) भी अदालत की अवमानना के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायिक फैसलों पर हर असहमति अवमानना है। 2020 में प्रशांत भूषण से जुड़े अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक फैसलों की निष्पक्ष आलोचना और न्यायालय की अवमानना के प्रश्न पर विचार किया था। इस मामले ने एक बार फिर यह बहस सामने रखी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

एक नागरिक किसी फैसले के कानूनी तर्कों से असहमत हो सकता है। कोई पत्रकार उसके सामाजिक प्रभावों की समीक्षा कर सकता है। कोई शिक्षाविद यह बता सकता है कि उस फैसले की व्याख्या में कौन-से संवैधानिक प्रश्न बिना जवाब के रह गए। इन सबको न्यायपालिका पर हमला मान लेना लोकतांत्रिक बहस को संकुचित करेगा।

दूसरी ओर, आलोचना के नाम पर न्यायाधीशों को धमकाना, बिना प्रमाण व्यक्तिगत आरोप लगाना या लंबित मामले को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसलिए असली सवाल यह नहीं कि आलोचना पर कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि सीमा स्पष्ट, न्यायसंगत और कानून पर आधारित होनी चाहिए या नहीं। न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के नाम पर वैध आलोचना को दबाना भी गलत है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर तथ्यहीन आरोपों को उचित ठहराना भी।

अदालतें समाज से कटकर न्याय नहीं कर सकतीं न्यायाधीश कानून और संविधान के आधार पर फैसला करते हैं, न कि सोशल मीडिया पर चल रहे जनमत के आधार पर। फिर भी न्यायपालिका किसी निर्वात में काम नहीं करती। उसके फैसलों का असर समाज के वास्तविक जीवन पर पड़ता है। इसलिए नागरिक समाज, पत्रकारों, वकीलों और शिक्षाविदों की तथ्यपरक आलोचना न्यायिक विमर्श को समृद्ध कर सकती है।

जनहित याचिकाओं के विकास को ही देखिए। समय के साथ न्यायपालिका ने उन मामलों में भी सुनवाई के रास्ते खोले जिनमें वंचित लोगों के लिए सीधे अदालत पहुंचना कठिन था। इससे पर्यावरण, श्रमिकों, कैदियों और अन्य कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को न्यायिक विमर्श में जगह मिली।

यह इतिहास बताता है कि न्याय तक पहुंच का विस्तार और समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि अदालतें हर जनभावना के अनुरूप फैसला दें या हर राजनीतिक मांग पर हस्तक्षेप करें। अदालतों की सीमाएं हैं और शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का प्रश्न उठता है, तब अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे मामले को कानून के अनुसार सुनें और उचित समय में निर्णय दें।

न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए नागरिकों को चुप कराना समाधान नहीं है। समाधान ऐसी प्रक्रिया विकसित करना है जिसमें नागरिकों की शिकायतें कानून के रास्ते अदालत तक पहुंचें और उनका निपटारा निष्पक्षता से हो।

गरिमा खामोशी से नहीं, भरोसे से बनती है न्यायपालिका की आलोचना और उसके प्रति अविश्वास के बीच अंतर करना जरूरी है। किसी फैसले से असहमति का अर्थ पूरी संस्था को खारिज करना नहीं है। इसी तरह अदालतों के प्रति सम्मान का अर्थ हर निर्णय से सहमत होना भी नहीं है।

कुछ लोगों की चिंता है कि सार्वजनिक आलोचना की छूट बढ़ने से अदालतों की प्रतिष्ठा कमजोर हो सकती है। राजनीतिक दल न्यायिक फैसलों को अपने हित में पेश कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी फैलाकर न्यायाधीशों पर दबाव बनाया जा सकता है। यह वास्तविक चुनौती है।

लेकिन इसका जवाब नागरिकों की आवाज बंद करना नहीं, बल्कि तथ्यपरक सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना, गलत सूचनाओं का खंडन करना और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले आचरण के खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई करना है।

अदालतों को न राजनीतिक दलों के दबाव में काम करना चाहिए और न ही जनभावना के दबाव में। उनका दायित्व संविधान और कानून के अनुसार फैसला करना है। साथ ही नागरिकों को यह अधिकार बना रहना चाहिए कि वे फैसलों के तर्क, न्याय तक पहुंच की बाधाओं और संस्थागत प्रक्रियाओं पर सवाल पूछ सकें।