फैसले को लेकर दबाव बनाए जाने का दावा, जज ने मामले से खुद को कर लिया अलग
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के न्यायिक सदस्य ने एक मामले से खुद को अलग कर लिया है। इससे पहले, उन्होंने अपने आदेश में कहा कि देश के उच्च न्यायपालिका के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक ने मामले के पर नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश की। जज शरद कुमार शर्मा ने 13 अगस्त के अपने आदेश में कहा, 'हमें यह देखकर दुख हुआ कि हम में से एक न्यायिक सदस्य से देश की उच्च न्यायपालिका के बेहद सम्मानित सदस्य ने संपर्क किया था, ताकि किसी के पक्ष में आदेश हासिल किया जा सके। इसलिए, मैं इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहा हूं।'
यह मामला 18 जून को आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया था। दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का अतिरिक्त समय दिया गया। यह अनोखा मामला हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी केएलएसआर इन्फ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई दिवालियापन कार्यवाही से संबंधित है। इस इन्फ्रा-कंपनी ने एनसीएलटी की हैदराबाद पीठ के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें एक लेनदार एएस मेट कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड को केएलएसआर इन्फ्राटेक के खिलाफ CIRP शुरू करने की इजाजत दी गई थी।
क्या था पूरा मामला
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, एएस मेट कॉर्प ने दावा किया कि केएलएसआर इन्फ्राटेक की ओर से 2,88,79,417 रुपये की बकाया राशि और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। दिवालियापन और ऋणशोधन संहिता के अनुसार, लेनदार तब दिवालियापन कार्यवाही शुरू कर सकता है अगर भुगतान में चूक हो और यह साबित हो कि कर्ज के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं है।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि कॉर्पोरेट देनदार (केएलएसआर इन्फ्रा) ने दावा किया कि यह पिछले पांच वर्षों से 300 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली लाभ कमाने वाली कंपनी है। इसलिए यह दिवालिया नहीं है। इसने यह भी दावा किया कि 30 जून 2022 को लेनदार के निदेशकों के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी और दावा किया कि निदेशक फरार हैं। यह तर्क दिया गया कि आपराधिक कार्यवाही लंबित होने से पक्षों के बीच विवादों का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए, दिवालियापन कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए।