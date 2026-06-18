एक केस से बार-बार हट रहे जज, CJI इस हरकत पर बुरी तरह भड़के; HC से क्या बोले

न्यायिक अधिकारी रहे अमरीश कुमार जैन की एक याचिका साल 2022 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। अब तक इसपर फैसला नहीं हो सका है, क्योंकि जज खुद को मामले से अलग कर रहे हैं। अब यह बात CJI सूर्यकांत के संज्ञान में आई है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका साल 2022 से लंबित है। वजह है कि इस मामले से बार-बार जज खुद को अलग कर रहे हैं। इतना ही नहीं इनमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू का नाम भी शामिल है। हालांकि, अब न्यायाधीशों के केस से हटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है और एक पत्र जारी कर बेंच गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वकीलों के बर्ताव पर भी जमकर नाराजगी जाहिर की है।

क्या था मामला यह केस न्यायिक अधिकारी अमरीश कुमार जैन को नौकरी से हटाए जाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अब तक चार हाईकोर्ट जज खुद को सुनवाई से अलग कर चुके हैं। अब परेशान हो कर याचिकाकर्ता ने CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना की बेंच से इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है।

जैन ने बेंच से शीर्ष न्यायालय को मिलीं विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जजों के बार-बार केस से अलग होने से लग रहा है कि हाईकोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर पा रहा है।

ऐक्शन में CJI जजों की गतिविधियों को लेकर सीजेआई ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, हम एक्टिंग चीफ जस्टिस से एक बेंच बनाने का अनुरोध करेंगे। अगर किसी वकील या याचिकाकर्ता ने जजों को इस केस से हटने के लिए मजबूर करने का कोई भी नाटक या चालबाजी की तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं ऐसे तीन या चार तथाकथित सीनियर वकीलों को जानता हूं जो हाई कोर्ट में तबाही मचा रहे हैं। मैं बेंच के जजों से गुजारिश करूंगा कि चाहे कोई भी कैसी भी स्थिति पैदा कर दे वे केस की सुनवाई से खुद को अलग न करें।'

हाई कोर्ट को दे दिए आदेश बेंच ने कहा, 'एक्टिंग चीफ जस्टिस से अनुरोध है कि वे साल 2022 में दायर की गई जैन की याचिका पर सुनवाई के लिए दो जजों की एक डिवीजन बेंच का गठन करें। जजों को किसी भी स्थिति में इस केस की सुनवाई से खुद को अलग नहीं करना चाहिए। इस बेंच को 13 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते से हर दिन इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, जब तक कि फैसला सुरक्षित न रख लिया जाए।'