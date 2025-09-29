रिटायर होने के बाद ऐसे लोभ से बचें; SC जज ने क्यों कही ऐसी बात, पूर्व CJI से क्या कनेक्शन?

जस्टिस नरसिम्हा ने अपने सहयोगी जस्टिस एएस चंदुरकर की सराहना करते हुए कहा कि वह ऐसे जज हैं जो अपने फैसलों के जरिए हो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए जजों का गायब रहना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि रिटायर होने के बाद भी जजों को खुलकर या ज्यादा बोलने के प्रलोभन से बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जजों को अपने मुंह से ज्यादा बोलने की बजाय अपने फैसलों के माध्यम से बोलना चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ हर शब्द की रिपोर्टिंग की जाती है, वहां जजों को अपने फैसलों में लिखी बातों से आगे बढ़कर बोलने के प्रलोभन से बचना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खासकर रिटायरमेंट के बाद जजों को ऐसे प्रलोभन से बचना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Ex CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने कुछ बयानों के लेकर सुर्खियों में हैं। इसके अलावा पूर्व SC जज जस्टिस अभय एस ओका भी कॉलेजियम के फैसलों समेत कई मुद्दों पर सवाल उठा चुके हैं।

आज हर शब्द खबरों में आ जाता है इन सबके बीच जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत के कारण हम बोलने में संयम बरतने से दूर होते जा रहे हैं। आज हर शब्द खबरों में आ जाता है और मौजूदा जज इससे प्रभावित हो सकते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद जज सोचते हैं कि 'अब समय आ गया है कि मुझे बोलना चाहिए', मानो यह कोई पूर्णकालिक बातचीत हो। मुझे लगता है कि व्यवस्था को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए।"

सहयोगी जस्टिस एएस चंदुरकर की सराहना क्यों? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने अपने सहयोगी जस्टिस एएस चंदुरकर की सराहना करते हुए कहा कि वह ऐसे जज हैं जो अपने फैसलों के जरिए हो बोलते हैं। उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए जजों का गायब रहना जरूरी है। न्यायाधीशों को सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं देना चाहिए, न्यायाधीश का इस प्रक्रिया में मौजूद रहने का कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि वह फैसला करे। एक व्यक्ति के रूप में उसका व्यक्तित्व... यह सब गैर जरूरी है। न्यायाधीश फ़ैसला लेने के अलावा और कुछ नहीं करता, और वह गायब हो जाता है। वह (जस्टिस चंदुरकर) एक ऐसे जज हैं जो गायब हो गए हैं, लेकिन उनके फ़ैसले सिर्फ़ बोलते हैं और वे बहुत कुछ कहते हैं।”

कानूनी पेशा लगातार दो मूल्यों से जूझता रहा है जस्टिस नरसिम्हा बॉम्बे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नागपुर बेंच द्वारा जस्टिस चंदुरकर के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे कानूनी पेशा लगातार दो मूल्यों (वाणी और सत्य) से जूझता रहता है। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए, वकालत में वाणी आवश्यक है, जबकि न्यायाधीशों के लिए, वह लिखित निर्णयों में अभिव्यक्त होती है। चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि वकालत और न्याय, दोनों ही सत्य को उजागर करने के साधन बने रहें।