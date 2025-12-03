Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsJudges are becoming more vocal these days TMC MP Kalyan Banerjee says on CJI Surya Kant comment
आज कल जज ज्यादा बोलने लगे हैं, CJI की रोहिंग्या वाली बात पर बोले TMC सांसद

आज कल जज ज्यादा बोलने लगे हैं, CJI की रोहिंग्या वाली बात पर बोले TMC सांसद

संक्षेप:

Supreme Court: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्या के कानूनी दर्जे पर मंगलवार को तीखा सवाल किया और पूछा कि क्या 'घुसपैठियों' के स्वागत के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाना चाहिए जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 10:29 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की टिप्पणी पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की प्रतिक्रिया ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जज कम बात करते थे और फैसला सुनाते थे। दरअसल, उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या मामले में सुनवाई के बाद आई है। टीएमसी सांसद के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले कल्याण बनर्जी

बनर्जी ने कहा, 'उनकी टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता है। वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लेकिन हम एक बात बोलें कि जो सब जांच को कोई लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले जो थी हमारी भारतीय न्यायपालिका में जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट को जो बोलना है, वो बोलते थे। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। जजमेंट नहीं देते हैं।'

भाजपा का विरोध

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला न कहा, 'तृणमूल ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। जब सीजेआई ने कहा कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता... तो इसपर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोल रही है। ममता बनर्जी 2005 से इसका समर्थन कर रही हैं। अब कल्याण बनर्जी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी लूज कमेंट थी... टीआरपी के लिए थी।'

उन्होंने कहा, 'यह टीआरपी के लिए नहीं, बल्कि आपके वीआरपी यानी वोट बैंक रेटिंग पॉइंट के लिए थी।' उन्होंने कहा, 'कल्याण बनर्जी वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी और पद का मजाक बनाया था...। यह वही तृणमूल है जिसने कहा था कि चुनाव आयोग अगर एसआईआर कराता है, तो चुनाव आयोग को परिणामों का सामना करना पड़ेगा।'

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्या के कानूनी दर्जे पर मंगलवार को तीखा सवाल किया और पूछा कि क्या 'घुसपैठियों' के स्वागत के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाना चाहिए जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं।

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की पीठ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मनचंदा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणियां कीं। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यहां अधिकारियों की हिरासत से कुछ रोहिंग्या लापता हो गए हैं। अब मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
TMC Supreme Court Supreme Court News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।