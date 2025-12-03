आज कल जज ज्यादा बोलने लगे हैं, CJI की रोहिंग्या वाली बात पर बोले TMC सांसद

संक्षेप: Supreme Court: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्या के कानूनी दर्जे पर मंगलवार को तीखा सवाल किया और पूछा कि क्या 'घुसपैठियों' के स्वागत के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाना चाहिए जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं।

CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की टिप्पणी पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की प्रतिक्रिया ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जज कम बात करते थे और फैसला सुनाते थे। दरअसल, उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या मामले में सुनवाई के बाद आई है। टीएमसी सांसद के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है।

क्या बोले कल्याण बनर्जी बनर्जी ने कहा, 'उनकी टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता है। वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लेकिन हम एक बात बोलें कि जो सब जांच को कोई लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले जो थी हमारी भारतीय न्यायपालिका में जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट को जो बोलना है, वो बोलते थे। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। जजमेंट नहीं देते हैं।'

भाजपा का विरोध भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला न कहा, 'तृणमूल ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। जब सीजेआई ने कहा कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जा सकता... तो इसपर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोल रही है। ममता बनर्जी 2005 से इसका समर्थन कर रही हैं। अब कल्याण बनर्जी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी लूज कमेंट थी... टीआरपी के लिए थी।'

उन्होंने कहा, 'यह टीआरपी के लिए नहीं, बल्कि आपके वीआरपी यानी वोट बैंक रेटिंग पॉइंट के लिए थी।' उन्होंने कहा, 'कल्याण बनर्जी वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी और पद का मजाक बनाया था...। यह वही तृणमूल है जिसने कहा था कि चुनाव आयोग अगर एसआईआर कराता है, तो चुनाव आयोग को परिणामों का सामना करना पड़ेगा।'

