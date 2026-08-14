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JPSC पीटी पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 100 करोड़ रुपये की वसूली का प्लान! जांच में बड़ा खुलासा

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इस बीच भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को भी अपना प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया। छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने की मांग दोहराई।

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अभ्यर्थियों ने गुरुवार को भी अपना प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया

जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता मामले में CID ने दूसरे दिन गुरुवार को भी कई वारंटियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली से आईएसएन के निदेशक मिथलेश सिंह को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। इस बीच जांच में खुलासा हुआ है कि JPSC पीटी पास करने पर 11 अभ्यर्थियों से 1.10 करोड़ की वसूली हुई थी। 100 करोड़ रुपये की वसूली की योजना बनाई गई थी।

इससे पहले सीआईडी ने पेपर लड़के के मास्टरमाइंड अभय तिवारी के दोस्त और एजेंट की तरह काम करने वाले रांची के आदित्य पांडेय, टाटीसिल्वे के पवन कुमार सिंह, पलामू के कोचिंग सेंटर शिक्षक रविशंकर कुमार, बोकारो स्टील सिटी के सानंद प्रकाश, एजेंट लालू कुमार यादव और अभय तिवारी के साले गिरिडीह के सौरभ कुमार पांडेय की तलाश में छापेमारी की।

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बता दें कि जेपीएससी केस में गिरफ्तार अभय तिवारी ने अपने खुलासे में बताया था कि सीजीएल परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार कराने का काम मिथलेश सिंह को मिला था। राकेश सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर मिथलेश ने छात्रों को प्रश्न पत्र रटवाया था। जेपीएससी परीक्षा में एजेंट के तौर पर काम करने वाले सानंद प्रकाश से भी मिथलेश सिंह की नजदीकियां रही हैं। इधर सीआईडी ने गुरुवार से जेपीएससी के 14वीं सिविल सेवा पीटी में सफल अभ्यर्थियों के कार्बन ओएमआर शीट का मिलान मूल ओएमआर शीट से करना शुरू कर दिया है।

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11 अभ्यर्थियों से वसूले गए थे 1.10 करोड़

14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई धांधली मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईडी के सामने एक आरोपी बुद्धेश्वर भगत द्वारा दिए गए कबूल किया है कि अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए कुल 100 करोड़ रुपये की वसूली की बड़ी योजना बनाई गई थी। पीटी पास करने पर 11 अभ्यर्थियों से 1.10 करोड़ की वसूली हुई थी।

अमरावती में भी जांच जारी

इधर आंध्र प्रदेश ग्रुप-1 भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसआईटी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि परीक्षा के बाद मूल्यांकन के कई चरणों में गड़बड़ी हुई। इनमें बिना इजाजत के किसी को भी मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी देना, एक निजी रिसॉर्ट में मैन्युअल मूल्यांकन और ओएमआर मूल्यांकन शीट में बड़े पैमाने पर बदलाव शामिल हैं।

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सीआईडी ने पांच दिनों के रिमांड पर अरुण कुमार से गुरुवार को पूछताछ शुरू की। आईआईटी कानपुर से पढ़ाई कर चुका अरुण 2006 से ही परीक्षा एजेंसियों के संचालन से लेकर फिल्म निर्माण तक के कारोबार में जुड़ा रहा है। वहीं सीआईडी ने मुख्य सचिव कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र से भी रिमांड पर पूछताछ की। मामले में और कंड़ियां जुड़ सकती हैं।

Jagriti Kumari

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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