Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेपी नड्डा की एंजियोप्लास्टी, कैसी है उनकी तबीयत: AIIMS ने बयान जारी कर बताया

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य को लेकर बयान जारी करते हुए दिल्ली AIIMS ने बताया है कि उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। एम्स ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री  की हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में रखा गया है। 

JP Nadda
AIIMS में हुई जेपी नड्डा की एंजियोप्लास्टी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी और सीने में दर्द महसूस होने के बाद 13 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। AIIMS की तरफ से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की एंजियोप्लास्टी की गई है। अभी वह एम्स में भर्ती हैं और कार्डियोलॉजी विभाग की टीम उनका इलाज कर रही है। उनकी हालत स्थिर है।

कार्डियोलॉजी विभाग में एडमिट

नड्डा के ऐडमिट होने के बाद एम्स ने बयान जारी कर बताया था कि 65 वर्षीय नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गयी है और मौजूदा समय में वह हृदयरोग विभाग में भर्ती है। एम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर श्री नड्डा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा, " स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया और गुरुवार को शाम कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई जांच की गयी।। उनकी हालत अभी अभी स्थिर हैं और निगरानी के लिए उन्हें हृदय रोग विभाग में भर्ती किया गया है।"

ये भी पढ़ें:हमारा भी ध्यान रख लीजिए, भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ने; बांग्लादेश के बदले सुर

पहले ही दिन हुई थी एंजियोग्राफी

गौरतलब है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग (शरीर के अंदरूनी अंगों की साफ तस्वीर लेने की तकनीक) प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरीज की जांच के लिए किया जाता है। यह हृदय को ऑक्सीजन वाला खून आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनी है। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर कैथेटर नाम की एक पतली, लचीली ट्यूब को रक्तवाहिनी में डालते हैं, जो आमतौर पर कलाई या कमर में होती है और इसे दिल तक ले जाते हैं। फिर कोरोनरी आर्टरीज में एक खास कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है और किसी भी सिकुड़न या ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए एक्स-रे इमेज ली जाती हैं।

ये भी पढ़ें:अनशन पर बैठे छात्रों ने जूस पीकर तोड़ा अनशन; देवेंद्र महतो ने वांगचुक से की बात

बता दें कि जेपी नड्डा पूरे मॉनसून सेशन में ऐक्टिव थे और विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे।अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी आई थी। इसके बाद बीजेपी समेत अन्य राजनेताओं ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। जेपी नड्डा बीजेपी की कमान भी संभाल चुके हैं। उनके बाद ही नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
JP Nadda
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।