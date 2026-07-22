झारखंड-तेलंगाना में भी पेपर लीक हुए, राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का पलटवार

नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस छिड़ी हुई है। सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है...

नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच बुधवार को राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की और सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लेने, छात्रों से माफी मांगने तथा उन पर हुई पुलिस बर्बरता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस छात्रों की इन मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है। अब राहुल गांधी को जवाब देने के सत्ता पक्ष की ओर से जेपी नड्डा सामने आए हैं।

छात्रों के मुद्दे पर ना हो सियासत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों द्वारा पेपर लीक के मुद्दे पर उठाई गई मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस समस्या का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। नड्डा ने कहा कि छात्रों की मांग और पेपर लीक को लेकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उस पर सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं कि हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इससे राजनीतिक फायदा उठाना ठीक नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है और इस पर गहराई से चर्चा की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में एक प्रस्तुति दी थी, जिसमें उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक मामलों का जिक्र किया था। नड्डा ने इसे जांच का विषय बताते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर दिया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी हैं, इसलिए सभी दलों को मिलकर इसे हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।

राहुल गांधी सिलेक्टिव क्यों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘सिलेक्टिव’ बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा कि वे पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आप पॉलिटिकल माइलेज क्यों लेना चाहते हैं? इस मामले में सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने छात्रों की मांग और पेपर लीक की समस्या को गंभीर बताते हुए अपील की कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। नड्डा ने कहा कि सबसे पहले मैं अपील करता हूं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी उचित नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है।

संसद में जारी है गतिरोध इससे पहले मानसून सत्र शुरू होने के बाद नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर संसद की मर्यादाओं को तार-तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया। नड्डा ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ-साफ संसद में दिख रही है। ये (विपक्ष) संसद की मर्यादाओं को तार-तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं।''

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने बुधवार को कहा कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों का समाधान निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, हालांकि, यह बातचीत किसी मंत्री के आवास के बजाय एक तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए। कॉजपा प्रवक्ता सौरव दास ने जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने बुधवार सुबह संगठन को सूचित किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने उन्हें (कॉजपा के प्रतिनिधियों) अपने आवास पर आमंत्रित किया है।

दास ने कहा कि हमने किसी के आवास या कार्यालय जाने से इनकार कर दिया है। जनता की अदालत यहीं है। मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए। अगर वे बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत जंतर-मंतर पर होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि संगठन बातचीत के लिए तैयार है और अगर (जंतर-मंतर पर) सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता है, तो प्रदर्शन स्थल के पास किसी तटस्थ स्थान पर भी विचार किया जा सकता है। दास ने कहा कि हम पढ़े-लिखे लोग हैं। अगर जंतर-मंतर पर सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता है, तो हम पास के ही किसी तटस्थ स्थान पर मिल सकते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत से मुद्दा हल हो जाए, तो अच्छा होगा।"

उन्होंने कहा कि संगठन के पास "बेमतलब की चर्चाओं" के लिए कोई समय नहीं है और सरकार की मंशा वास्तव में प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने की होनी चाहिए। दास ने कहा, "यह जरूरी है कि सरकार की मंशा हमारी मांगों को स्वीकार करने की हो। समय बहुत कीमती है... हजारों लोग अब भी जंतर-मंतर पर मौजूद हैं और विरोध-प्रदर्शन जारी है। दास ने सीजेपी की प्रमुख मांगों को दोहराते हुए कहा कि संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे के अलावा यह भी चाहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस ली जाए।

कॉजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम सरकार से इस बात की लिखित/आधिकारिक गारंटी भी मांगेंगे कि आंदोलन से जुड़े किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दास ने कहा कि यह आंदोलन दिल्ली से बाहर भी फैल गया है और देश के कई हिस्सों, जैसे कि गोवा, मुंबई और जयपुर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने इसे एक "स्वाभाविक रूप से उभरा" राष्ट्रव्यापी आंदोलन करार दिया। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर पर 20 जून को कॉजपा के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे।