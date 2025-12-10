दो घंटे में पहुंचेंगे सऊदी अरब से कतर, हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी, क्या खासियतें
इस मार्ग की कुल लंबाई 785 किलोमीटर है, जिसपर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी। रियाद में किंग सलमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दोहा में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा।
सऊदी अरब और कतर ने सोमवार को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच हाई-स्पीड रेल लिंक का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के बीच सऊदी-कतर समन्वय परिषद के ढांचे के तहत हुई बैठक के बाद की गई। यह रेल लिंक दोनों राष्ट्रों के लिए अपनी तरह का पहला होगा और दोनों राजधानियों के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल दो घंटे कर देगा।
इस मार्ग की कुल लंबाई 785 किलोमीटर है, जिसपर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी। रियाद में किंग सलमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दोहा में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा। होफुफ और दम्मम सहित कई जगह इसके ठहराव होंगे। इस परियोजना को 6 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिचालन शुरू होने पर प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस परियोजना से दोनों देशों को संयुक्त रूप से करीब 30.6 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ हो सकता है। निर्माण और परिचालन के दौरान 30,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे।
इस समझौते को सहयोग बढ़ाने, विकासात्मक एकीकरण और टिकाऊ विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह सेवा क्षेत्र में रेल यात्रा में उल्लेखनीय सुधार लाएगी और व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देगी। अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके डिजाइन की गई यह लाइन कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण स्थिरता में भी योगदान देगी, जो इसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के बीच संपर्क और एकीकरण को मजबूत करने वाली प्रमुख परियोजनाओं में से एक बनाती है।
इस समझौते पर रियाद के अल-यमामा पैलेस में सऊदी परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवा मंत्री सालेह अल-जस्सर और कतर के परिवहन मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल-थानी ने हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने कतर-सऊदी समन्वय परिषद के आठवें सत्र की सह-अध्यक्षता भी की।