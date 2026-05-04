Jorhat Election Result 2026 LIVE : जोरहाट में हितेंद्र लगाएंगे हैट्रिक या कांग्रेस को मिलेगा विजय का ‘गौरव’
Jorhat Election Result 2026 Live : जोरहाट इस बार असम की सबसे हॉट सीटों में से एक बन गई है। इस बार जोरहाट में भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा गया।
Jorhat Election Result 2026 Live : जोरहाट विधानसभा सीट (Jorhat Seat) असम की सबसे प्रतिष्ठित और हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। राजनीतिक रूप से भी जोरहाट का बहुत महत्व है। 2026 के विधानसभा चुनाव जोरहाट सीट पर इस बार भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा गया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने प्रणब प्रियंकुश दत्ता को जोरहाट से चुनावी मैदान में उतारा है। जोरहाट हमेशा से उच्च मतदान के लिए जाना जाता है। जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र में 78.64 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2021 चुनाव के 74.67 प्रतिशत मतदान के मुकाबले में अधिक है। यहां पढ़ें पल-पल की LIVE अपडेट
7:40 AM Jorhat Election Result 2026 Live : भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 2016 और 2021 के चुनावों में लगातार दो बार इस सीट पर कांग्रेस को हराया था। इस बार वह जीत की हैट्रिक लगाने उतरे हैं।
7:05 AM Jorhat Election Result 2026 Live : जोरहाट में पिछले दो बार से लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी ने इस बार राज्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे गौरव गोगोई पर दांव लगाया है। अब देखना यह होगा कि क्या गौरव गोगोई जोरहाट और पूरे असम में कांग्रेस को उसका खोया 'गौरव' वापस लौटा पाते हैं या नहीं।
6:40 AM Jorhat Election Result 2026 Live : जोरहाट को 'असम की सांस्कृतिक राजधानी' कहा जाता है। यहां के मतदाता काफी जागरूक हैं, इसलिए यहां का चुनाव परिणाम पूरे ऊपरी असम की राजनीति की दिशा तय करता है। चाय बागान समुदाय और मध्यम वर्गीय शहरी मतदाता यहां किंगमेकर की भूमिका निभाते हैं।