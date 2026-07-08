'जॉन विक', 'रॉकेट' और... अमेरिकी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई समेत 3 बड़े गैंग का पूरा काला चिट्ठा
अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अमेरिकी अदालत में 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इन नेटवर्क पर हत्या, ड्रग तस्करी और जबरन वसूली जैसे आरोप हैं।
अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने बुधवार को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ ताबड़तोड एक्शन लिया है। FBI ने कनाडा और स्पेन की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर 'ऑपरेशन हार्डबॉल' के तहत 50 से ज्यादा जगहों पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान 24 शातिर आंतकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अमेरिकी अदालत में 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। नेटवर्क पर हत्या, ड्रग तस्करी और जबरन वसूली जैसे कई गंभीर आरोप हैं। 10 आतंकी फिलहाल फरार हैं।
अमेरिकी अदालती दस्तावेजों में जेल में बंद भारतीय गैंगस्टरों, वैंकूवर के ड्रग तस्करों और पंजाब के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के गठजोड़ का पूरा ब्योरा दिया गया है। चार्जशीट में मुख्य रूप से तीन बड़े गैंग्स का नेटवर्क सामने आया है। इन गैंग्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है और बताया गया है कि किस तरह अनमोल बिश्नोई अपने गुर्गों संग मिलकर सालों से आंतक मचा रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई जेल से चला रहा नेटवर्क
पहली चार्जशीट में 33 वर्षीय लॉरेंस बिश्नोई को इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया है। 2015 से अहमदाबाद की जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए विदेशों में अपना गैंग चला रहा है। वह खुद को देशभक्त, राष्ट्रवादी और धार्मिक बता कर नए गुर्गों की भर्ती करता है। बिश्नोई पर 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के भी आरोप हैं।
अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसके नॉर्थ अमेरिका के मुख्य कमांडर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने ही 18 जून 2023 को कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। गोल्डी बराड़ फिलहाल फरार है और एफबीआई ने उस पर 50,000 डॉलर का इनाम रखा है। दूसरे गुर्गों में राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा इस गैंग का यूरोप प्रमुख है और वॉट्सऐप के जरिए उत्तरी अमेरिका में जबरन वसूली संभालता है। वहीं पंजाब में इस नेटवर्क की कमान सुखराज सिंह कांग के हाथों में है।
जग्गू भगवानपुरिया गैंग
दूसरी चार्जशीट 38 वर्षीय जग्गू भगवानपुरिया के सिंडिकेट के खिलाफ है। भगवानपुरिया पहले बिश्नोई का साथी था लेकिन बाद में उसका विरोधी बन गया। पंजाब की जेल में बंद भगवानपुरिया का अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में 1,000 से अधिक लोगों का नेटवर्क है। इस गैंग ने भारत में कुछ सरकारी अधिकारियों को भी अपने पाले में कर लिया था।
कैलिफोर्निया में रहने वाले इस गैंग के एक दूसरे गुर्गे गुरलाल सिंह ने अप्रैल 2026 में अमेरिका में एक शख्स को धमकी दी और उसकी निजी जानकारी पंजाब के एक पुलिस अधिकारी को भेज दी। जानकारी के मुताबिक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने इस जानकारी का इस्तेमाल कर पीड़ित के परिवार को जनवरी 2026 के एक हत्या के मामले में फंसा दिया और मोटी रकम भी वसूली। एक दूसरे गुर्गे गुरदेव सिंह ने अमेरिकी हिरासत में ही अमेरिका के मिडवेस्ट में रहने वाले एक परिवार को बच्चों पर गोलियां चलाने की धमकी देकर जबरन वसूली की कोशिश की।
इसमें वैंकूवर का रहने वाला गारींदर देव का भी नाम है। गारींदर देव 'डॉक्टर', 'रॉकेट' और 'रित्ज कार्लटन' जैसे कोडनेम का इस्तेमाल कर भारी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार करता था। 2025 में पुलिस ने एक कार्रवाई में 99.2 किलो कोकीन और 1 किलो हेरोइन जब्त की थी। उस वक्त उसका यह नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
रविंदर सिंह ढांडा उर्फ 'जॉन विक' का ड्रग साम्राज्य
तीसरी चार्जशीट वैंकूवर के रविंदर सिंह ढांडा के खिलाफ है। ढांडा खुद को ‘रैंडी’, ‘रोलेक्स’ और ‘जॉन विक’ जैसे नामों से बुलाता है। ढांडा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में कोकीन और मेथामफेटामाइन की थोक सप्लाई का नेटवर्क चलाता है। यह गैंग बड़े कमर्शियल ट्रकों में छिपाकर दक्षिणी कैलिफोर्निया से कनाडा तक ड्रग्स की तस्करी भी करता था। इस गैंग ने जुलाई 2023 से नवंबर 2024 के बीच कुल 430.1 किलोग्राम कोकीन की शिपमेंट पार कराई थी। इस अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स चेन को चलाने में सर्रे के जसकरण बाघरी उर्फ 'बाबा' और क्रेस्टन के गुरतेज सिंह समाघ उर्फ 'सिम्बा' भी शामिल है।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें