बिहार चुनाव से अलग हुआ JMM, आरजेडी-कांग्रेस पर भड़के झामुमो नेता; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनावों में भाग न लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनावों में भाग न लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि झामुमो बिहार चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारेगा और न ही महागठबंधन के किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार या समर्थन करेगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह फैसला कांग्रेस व राजद द्वारा गठबंधन के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण लिया गया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बदला बिहार चुनाव पर रुख दो दिनों की उहापोह भरी चर्चाओं के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अपना फैसला पलट लिया। शुक्रवार को रांची में पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन से अलगाव की घोषणा करते हुए छह सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का एलान किया था। लेकिन रविवार को केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने नया बयान जारी कर स्पष्ट किया कि झामुमो अब बिहार में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा। पांडेय ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के प्रमुख दलों ने अंतिम समय तक पार्टी को भ्रमित रखा और अंधेरे में धकेला। उन्होंने कहा कि झामुमो अब झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा करेगा, और अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम निर्णय लेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तानी हथियार तस्कर को 40 साल की सजा अमेरिका में पांच मामलों में दोष सिद्ध होने के बाद पाकिस्तानी हथियार तस्कर को 40 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। वह ईरान से यमन के हूती विद्रोहियों तक बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जों की तस्करी के लिए मछली पकड़ने वाले जहाज का सहारा लेता था। जियो न्यूज की खबर के अनुसार, 49 वर्षीय मुहम्मद पहलवान को जनवरी 2024 में अरब सागर में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था। इस अभियान में दो नौसेना सील कमांडो शहीद हो गए थे। पढ़ें पूरी खबर...

शहबाज शरीफ की दिवाली बधाई पर सोशल मीडिया पर बवाल दीपावली के पावन अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश-विदेश के सभी हिंदू समुदायों को बधाई दी। उन्होंने इस त्योहार को अंधकार पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में वर्णित किया, साथ ही जोर देकर कहा कि हर नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, शांति व समानता से जीवन व्यतीत करे। शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह संदेश पोस्ट किया, लेकिन इससे यूजर्स में आक्रोश फैल गया। पोस्ट वायरल होते ही ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। कई यूजर्स ने कटाक्ष किए, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान में अब हिंदू समुदाय बचा है? पढ़ें पूरी खबर...

ओला इंजीनियर की संदिग्ध मौत, कंपनी पर गंभीर आरोप भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक में कार्यरत एक इंजीनियर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पूर्व उसने 28 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें सीनियर्स पर मेंटर टॉर्चर और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए। इस घटना पर मृतक इंजीनियर के भाई ने कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या भड़काने का एफआईआर दर्ज कराया। ओला ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बयान जारी किया कि अरविंद उनके कर्मचारी था, लेकिन उसने कभी कार्यस्थल उत्पीड़न या मानसिक तनाव की कोई शिकायत नहीं की। पढ़ें पूरी खबर...