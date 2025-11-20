Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsJKPDP chief Mehbooba Mufti on Delhi Lal quila blast anger should not be taken out on people of Kashmir
कश्मीरियों पर गुस्सा मत उतारिए… दिल्ली धमाके पर बोलीं महबूबा मुफ्ती; मजहबी नेताओं से एक अपील

कश्मीरियों पर गुस्सा मत उतारिए… दिल्ली धमाके पर बोलीं महबूबा मुफ्ती; मजहबी नेताओं से एक अपील

संक्षेप:

इससे पहले गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट ने लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट के आरोपियों, मुजम्मिल शकील गनई, अदील अहमद राथर, शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया।

Thu, 20 Nov 2025 10:06 PMJagriti Kumari एएनआई, गांदरबल
share Share
Follow Us on

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) चीफ महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके में जान गंवाने वाले बिलाल अहमद संगू के परिवारवालों से मुलाकात की। इस दौरान महबूबा ने कहा है कि दिल्ली हादसे के आरोपियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी सजा पूरे कश्मीर को नहीं मिलनी चाहिए और इसका गुस्सा कश्मीर के लोगों पर नहीं निकाला जाना चाहिए। वहीं महबूबा ने कश्मीर के नेताओं और धार्मिक गुरुओं से अपील की है कि उन्हें आगे आकर कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद का रास्ता ना चुनने के लिए समझाना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा, "यह बहुत दुख की बात है। बिलाल अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली गया था और वहां ब्लास्ट का शिकार हो गया।… इसपर जितना दुख जताया जाए कम है। महबूबा ने आगे कहा, “दिल्ली में जो हुआ, उससे पूरे मुल्क के अंदर लोगों में गुस्सा है और खौफ भी है… लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के इतने नौजवान बाहर पढ़ने जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उन पर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए।”

महबूबा ने आगे जम्मू कश्मीर के युवाओं द्वारा आतंकवाद का रास्ता चुने जाने को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि ये फिक्र की बात है कि पढ़े लिखे युवा इतना खौफनाक रास्ता चुन रहे हैं और जिंदगी के बजाय मौत को तरजीह दे रहे हैं।

मुफ्ती ने कहा कि इसके लिए मजहबी गुरुओं को आगे आकर युवाओं को समझाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, “हमारे मजहबी लीडर्स को सामने आकर इसपर बात करनी चाहिए कि हमारे नौजवानों को ये रास्ता नहीं चुनना चाहिए।”

ये भी पढ़ें:घाटी में अन्याय... मुफ्ती के बाद CONG नेता ने दिल्ली धमाके को कश्मीर से जोड़ा
ये भी पढ़ें:गुनहगार तो कुछ ही हैं, बदनाम हर कश्मीरी को किया जा रहा; उमर को सता रही एक चिंता

गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनका सीधा संबंध हमले की साजिश रचने से है। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट ने पुलवामा के मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के अदील अहमद राथर, लखनऊ के शाहीन सईद, और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News Delhi Car Blast
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।