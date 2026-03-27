पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारे, भड़की भाजपा; जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हाथापाई की नौबत
विधानसभा के बजट सत्र में भारी बवाल। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर भड़की बीजेपी। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच हुई हाथापाई, बचाव के लिए उतरे मार्शल। वीडियो सहित पढ़ें हंगामे की पूरी खबर।
शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही। सदन के भीतर राजनीतिक तनातनी इस कदर बढ़ गई कि विभिन्न दलों के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस व भाजपा विधायकों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई।
सदन में गूंजे पीएम मोदी के खिलाफ नारे
सत्र की शुरुआत में ही सदन का माहौल तब गरमा गया जब कुछ विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो में स्पष्ट रूप से 'नरेंद्र मोदी हाय-हाय' और 'मुर्दाबाद' के नारे सुने जा सकते हैं। कांग्रेस विधायकों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए जाने के बाद, कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन और भाजपा विधायक युधवीर सेठी के बीच झड़प हो गई। नारों के विरोध में भाजपा के विधायक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और कड़ी आपत्ति जताने लगे। जवाब में भाजपा विधायक युधवीर सेठी ने कहा, 'राहुल गांधी पप्पू हैं।'
मार्शलों को करना पड़ा बीच-बचाव
नारेबाजी के बीच कांग्रेस और भाजपा के विधायक एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई विधायक अपनी सीटों से उठकर पीछे तक पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान कुछ सदस्यों द्वारा कागजात भी फाड़कर उछाले गए। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाता देख विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षाकर्मियों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। मार्शलों ने बीच में आकर दोनों पक्षों के विधायकों को शारीरिक रूप से दूर किया और बमुश्किल हालात को संभाला।
NC विधायकों का ईरान-इजरायल विवाद पर प्रदर्शन
इस हंगामे से ठीक पहले, सदन में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर सदन के भीतर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए।
विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अब्दुल रहीम राथर की बार-बार की गई शांति की अपीलों के बावजूद, प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा। सदन में मुख्य रूप से दो अलग-अलग मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ।
ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का विरोध: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPI(M) और निर्दलीय विधायकों के साथ-साथ विपक्षी पार्टी पीडीपी (PDP) के सदस्यों ने मिलकर इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा कर रहे थे।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग: दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे। वे जम्मू में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर दबाव बना रहे थे।
सदन के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा, 'हम ईरान के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और J&K की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक वैसे ही, जैसे पिछली बार CM उमर अब्दुल्ला ने अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा की थी। उसी तरह, आज हम सब यहां खड़े हैं... हम समझते हैं कि जिस तरह अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की गई, जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है... मुझे लगता है कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व को इसकी निंदा करनी चाहिए... आज, हम ईरान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं।'
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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