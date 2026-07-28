आपके काम मोदी सरकार ने पूरे किए, पेपर लीक बिल पर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को घेरा

इस बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, जिसके लिए सदन में 6 घंटे का समय तय हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार भारत माता की संतानों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी।

पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बिल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक "मील का पत्थर" बताते हुए कहा कि यह कानून देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

मंगलवार को इस बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, जिसके लिए सदन में 6 घंटे का समय तय हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार भारत माता की संतानों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी।

2024 के मूल कानून को और मजबूत बनाएगा नया संशोधन संसद में विधेयक पर बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि यह नया बिल 2024 में पारित किए गए मूल कानून का ही एक सुधरा और सख्त रूप है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 का कानून आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला कदम था।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार छात्रों के कल्याण को लेकर कितनी गंभीर है। संसद में चार प्रमुख भर्ती एजेंसियों- UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), और IBPS के साथ-साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का जिक्र करते हुए उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।

UPA सरकार के कार्यकाल की याद दिलाकर विपक्ष को घेरा विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और UPA के शासनकाल में हुए बड़े पेपर लीक मामलों की पूरी लिस्ट संसद के सामने रख दी:

2009: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा

2010: उत्तर प्रदेश बी.एड. प्रवेश परीक्षा

2011: ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन (AIEEE)

2012: AIIMS नई दिल्ली प्रवेश परीक्षा और तमिलनाडु PSC

2013: महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा "अगर मैं नाम गिनाना बंद न करूं तो..." UPA दौर की 'धांधलियों' पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "अगर मैं तत्कालीन सरकार में हुए पेपर लीक गिनाना जारी रखूं, तो शायद मैं इस बिल पर चर्चा ही नहीं कर पाऊंगा। यही वजह थी कि हमारी सरकार ने इसके लिए एक कड़े और समर्पित कानून की जरूरत को महसूस किया।"

"जो काम आपको करना चाहिए था, वो मोदी सरकार ने पूरा किया" NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के गठन पर बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे पहले 1992 में कांग्रेस सरकार के दौरान एक केंद्रीय टेस्टिंग एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2010 में UPA कार्यकाल के दौरान भी एक समिति ने यही सुझाव दिया था।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन स्वार्थों या कारणों से उस समय इन सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया?