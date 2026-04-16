जिस-जिसने इसका विरोध किया, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया; PM मोदी ने किसे चोटाया
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भी राजनीतिक जीवन में सफलता पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये मानकर चलना होगा कि पिछले 25-30 वर्षों में लाखों महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं,चुनाव जीतकर जागरूक हो चुकी हैं।
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: महिला आरक्षण समेत तीन अहम विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25-30 साल पहले ही यह कानून लागू हो जाना चाहिए था और उसमें समय समय पर सुधार होता रहता तो बेहतर रहता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज यह अवसर विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने का एक सुअवसर है, जो हमें मिला है। उन्होंने कहा कि हम खुशकिश्मत हैं कि हम इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अंत में निकलेगा, वह देश की राजनीतिक स्वरूप को तो तय करेगा ही, देश की दशा और दिशा भी तय करेगा। पीएम ने कहा कि ये देश के लिए महत्वपूर्ण पल है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ रेल, सड़क और कुछ परियोजाएं नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास के नारे का चरितार्थ करते हुए आधी आबादी कोनीति निर्धारण का हिस्सा बनने दें।
2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्यों?
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का जिस-जिसने विरोध किया है, उन्हें कभी महिलाओं ने माफ नहीं किया। उनका हाल बुरे से बुरे किया गया। लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया था। यदि हम सभी लोग साथ जाते हैं तो किसी एक को फायदा नहीं मिलेगा। यह किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा बल्कि यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। इसका क्रेडिट ना सिर्फ मोदी को मिलेगा बल्कि सभी को रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका फायदा सभी को मिलेगा और तभी जब वे इसका साथ दें। किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
25-30 वर्षों में लाखों महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जो भी राजनीतिक जीवन में सफलता पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये मानकर चलना होगा कि पिछले 25-30 वर्षों में लाखों महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं,चुनाव जीतकर जागरूक हो चुकी हैं। उन्हें अब यहां पहुंचने की जरूरत है और जो कोई भी इसकी राह में रोड़ा बनेगा, उसे महिलाएं छोड़ने वाली नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।