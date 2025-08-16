jharkhand ranchi man detained for climb shree jagannath temple in puri जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने की कोशिश; रांची के शख्स को पुलिस ने दबोचा, हो रही पूछताछ, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia Newsjharkhand ranchi man detained for climb shree jagannath temple in puri

जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने की कोशिश; रांची के शख्स को पुलिस ने दबोचा, हो रही पूछताछ

पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने की कोशिश के आरोप में झारखंड के रांची निवासी एक शख्स को पुलिस ने दबोच लिया है। शख्स 12वीं शताब्दी के इस मंदिर के दक्षिणी हिस्से में लगभग 5 से 7 फुट ऊपर तक चढ़ चुका था।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, रांचीSat, 16 Aug 2025 04:14 PM
झारखंड के रांची निवासी एक शख्स ने शनिवार को पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने की कोशिश की। बताया जाता है कि पंचम महोत नाम का शख्स 12वीं शताब्दी के इस मंदिर के दक्षिणी हिस्से में लगभग 5 से 7 फुट ऊपर तक चढ़ चुका था। इसी दौरान जगन्नाथ मंदिर पुलिस (जेटीपी) के जवानों ने उसे देख लिया।

पूछताछ जारी

पुलिस ने उसे रोक और बाद में हिरासत में लिया। फिलहाल सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, शख्स मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है।

हाल ही में हुई थी ये घटनाएं

मंदिर पर अज्ञात शख्स के चढ़ने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे कुछ दिन ही पहले ओडिशा के गंजम जिले का एक शख्स मंदिर पर चढ़ गया था। इसके चलते सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई थीं। यही नहीं 13 अगस्त को एक व्यक्ति ने पुरी के हेरिटेज कॉरिडोर स्थित बूढ़ी मां ठकुरानी मंदिर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिख दिए थे।

'रत्न भंडार' की लिस्टिंग का रास्ता होगा साफ

इस बीच ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) का एक हफ्ते के भीतर पुनर्गठन किया जाएगा। इससे मंदिर के 'रत्न भंडार' या खजाने की कीमती वस्तुओं की लंबित सूची बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

RBI ने नामित किए दो विशेषज्ञ

कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने यह भी बताया कि RBI ने लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए 2 विशेषज्ञों को नामित किया है। रत्न भंडार की आखिरी पूरी सूची 46 साल पहले 1978 में तैयार की गई थी। जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) में 18 सदस्य होते हैं। इनमें से 10 को सरकार नामित करती है। समिति में पुरी के राजा गजपति महाराजा दिव्यसिंह देब अध्यक्ष हैं।

