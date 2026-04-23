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झालमुड़ी मैंने खाई, पर मिर्ची TMC को लगी है; चुनाव वाले दिन पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर तंज

Apr 23, 2026 02:11 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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पीएम मोदी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में नागरिकों से बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। राज्य में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है।

झालमुड़ी मैंने खाई, पर मिर्ची TMC को लगी है; चुनाव वाले दिन पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर तंज

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चल रही वोटिंग के दौरान पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए झालमुड़ी का जिक्र कर ममता बनर्जी पर तंज कस दिया है। पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि झालमुड़ी उन्होंने खाई लेकिन उसकी झाल यानी मिर्ची टीएमसी को लगी है। बता दें कि बंगाल में गुरुवार को 16 राज्यों की 152 सीटों पर मतदान जारी है।

दरअसल पीएम मोदी हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल पहुंचे थे जहां उन्होंने एक लोकल दुकान से झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। इस घटना का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया था, जो काफी वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के भीतर इसे 10 करोड़ बार और फेसबुक पर लगभग नौ करोड़ बार देखा गया। पीएम कृष्णानगर में इसी घटना का जिक्र कर रहे थे।

झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी-PM

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, “पश्चिम बंगाल में कमल का खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की जीत का जश्न होगा। मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है।”

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झालमुड़ी और मछली का मुद्दा गरम

इससे पहले पीएम मोदी के झालमुड़ी वाले वीडियो को लेकर बंगाल में सियासी पारा हाई हो गया था। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे महज एक 'नाटक' करार दिया। उन्होंने एक बयान में कहा था, ''यह सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने जो झालमुड़ी खाई, वह दुकानदार ने नहीं बनाई थी।'’ यही नहीं, बीते मंगलवार को तीखा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मछली खानी चाहिए कि और अगर ऐसा होगा तो वह खुद उनके लिए इसे पका देंगी।

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गौरतलब है कि बंगाल की खान-पान संस्कृति के अभिन्न अंग झालमुड़ी और मछली, चुनाव प्रचार के तेज होने के साथ ही टीएमसी और भारतीय जनता भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बनी हुई है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा सत्ता में आने पर मछली, मांस और अंडे खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। हालांकि भाजपा ने टीएमसी के इन आरोपों का खंडन किया है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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