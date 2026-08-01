सोने का शौकीन चूहा! दुकान से पार कर दीं 10 अंगूठियां और 2 चेन, CCTV फुटेज ने खोला राज
कर्नाटक की एक ज्वैलरी शॉप से सोने की 10 अंगूठियां और 2 चेन गायब होने से हड़कंप मच गया। CCTV फुटेज खंगाली गई तो एक चूहा जेवर चुराता कैमरे में कैद हुआ। जानिए कैसे मिले सारे गायब जेवर।
कर्नाटक के एक जिले में चोरी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ज्वैलरी शॉप से सोने की अंगूठियां और चेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। जब चोरी की आशंका में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो एक ऐसा 'शातिर चोर' नजर आया, जिसे देखकर दुकान के कर्मचारी और मालिक भी दंग रह गए। सीसीटीवी में एक चूहे को सोने के जेवर ले जाते हुए देखा गया।
रूटीन चेकिंग में खुली पोल
घटना इसी हफ्ते की है। दुकान में स्टॉक की रूटीन चेकिंग चल रही थी, तभी कर्मचारियों ने देखा कि सोने की 10 अंगूठियां और 2 चेन गायब हैं। दुकान के मालिक विश्वास के मुताबिक, शुरुआत में स्टाफ को लगा कि दुकान में चोरी हुई है। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। कर्मचारियों को लगा कि शायद किसी ग्राहक ने जेवर चुरा लिए हों, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जेवर गए कहां।
प्राइस टैग से मिला अहम सुराग
स्टाफ ने बाद में गौर किया कि जिन जेवरों की चोरी हुई है, उनके साथ वजन बताने वाले प्राइस टैग भी गायब हैं। इस पर दुकान के मालिक और स्टाफ ने सोचा कि अगर कोई असली चोर होता, तो वह सिर्फ सोने के जेवर ले जाता, प्राइस टैग क्यों चुराता? इसी सुराग ने उन्हें एक बार फिर से दुकान में तलाश करने और जांचने पर मजबूर किया।
सुबह 4:30 बजे सीसीटीवी में कैद हुआ 'चोर'
जब कर्मचारियों ने पिछली रात का सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा, तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। फुटेज में दिखा कि सुबह करीब 4:30 बजे एक चूहा अपने मुंह में सोने की अंगूठी दबाकर ले जा रहा था। चूहे ने दुकान में एक जगह बिल (छेद) बना लिया था और वहां से दूसरे हिस्से तक अपना रास्ता तैयार कर लिया था।
वापस मिल गए सारे जेवर
मालिक ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि यह सब चूहे का काम है, तो उन्होंने उसके बनाए गए रास्ते की जांच की। उस रास्ते पर उन्हें चूहे द्वारा गिराई गईं चेन और अंगूठियां मिल गईं। गनीमत रही कि चूहे के 'ठिकाने' से सभी गायब जेवर सुरक्षित बरामद कर लिए गए हैं। मामला कर्नाटक के तुमकुरु जिले का है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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