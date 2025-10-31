मेरी पत्नी का धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं, विवाद बढ़ने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सफाई

संक्षेप: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिसिसिपी विश्वविद्यालय में एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पत्नी एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी। उनके इस बयान को लेकर खूब विवाद हुआ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हाल ही में दिए गए एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर महाभारत छिड़ गई। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब वेंस को सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल जेडी वेंस ने अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस को लेकर बयान दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि उषा एक दिन अपना धर्म बदल लेंगी। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि उनकी पत्नी उषा वेंस का ईसाई धर्म अपनाने का कोई इरादा नहीं है।

जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में लिखा, ‘वह ईसाई नहीं हैं और उनका धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन अंतरधार्मिक विवाह या किसी भी अंतरधार्मिक रिश्ते में रहने वाले कई लोगों की तरह मुझे उम्मीद है कि वह एक दिन चीजों को मेरी तरह देख पाएंगी।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें प्यार और समर्थन देता रहूंगा और उनसे आस्था, जीवन और बाकी सभी चीजों के बारे में बात करता रहूंगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी हैं।’

सवाल से नहीं बच सकता- वेंस उन्होंने बीते बुधवार को की गई अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते लोग उत्सुक होते हैं और वह इस सवाल से किनारा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, ‘मैं एक पब्लिक फिगर हूं। लोग उत्सुक होते हैं और मैं इस सवाल से नहीं बच सकता था।’