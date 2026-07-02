Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ममता बनर्जी से कोलकाता मिलने पहुंचीं जया बच्चन, मुलाकात इतनी क्यों अहम?

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
Follow us on Google News
share

बंगाल चुनाव नतीजों के कुछ ही समय बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता आए और ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। अब सपा सांसद जया बच्चन ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की है।

ममता बनर्जी से कोलकाता मिलने पहुंचीं जया बच्चन, मुलाकात इतनी क्यों अहम?

विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद विपक्ष के नए सिरे से एकजुट होने की चर्चा के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कालीघाट स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने कोलकाता दौरे के दौरान चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि लोग लगातार चौथी बार ममता को नहीं चाहते थे।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जबरदस्त जीत के बाद, नंदा के बयानों ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के दो सहयोगियों के बीच दूरी को लेकर अटकलों को हवा दी। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा, ''जया बच्चन और ममता बनर्जी एक-दूसरे को लंबे समय से जानती हैं। जया बच्चन ममता बनर्जी को बहुत पसंद करती हैं और वे वर्षों से लगातार संपर्क में रही हैं। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।''

ये भी पढ़ें:जया बच्चन को मुझसे पता नहीं क्या तकलीफ... निशिकांत दुबे ने बताई नई बात

अखिलेश यादव ने भी की थी ममता बनर्जी से मुलाकात

चुनाव नतीजों के कुछ ही समय बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता आए और ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस कदम को चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल प्रमुख के प्रति एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बच्चन की यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि हाल में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा सार्वजनिक आलोचना किए जाने के बावजूद दोनों विपक्षी दलों के बीच संवाद के रास्ते अब भी खुले हुए हैं।

ये भी पढ़ें:किसकी होगी TMC? चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत से दावों पर मांगा जवाब

ममता-जया मुलाकात पर क्या बोली भाजपा?

इस मुलाकात पर राज्य के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल के भीतर चल रही उठा-पटक के बीच पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। पॉल ने कहा, ''कोई भी ममता बनर्जी के घर जा सकता है। बोलने और कहीं भी आने-जाने की आजादी के तहत यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि तृणमूल असल में बची भी है या नहीं। तृणमूल कई टुकड़ों में बंट गई है, और हम यह भी नहीं गिन सकते कि राज्य या दिल्ली में इसके कितने टुकड़े हैं।'' मंत्री ने कहा, ''हम सचमुच उलझन में हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, टीम बी कौन है और टीम सी कौन है। हमें जया बच्चन जी के ममता बनर्जी के घर जाने से कोई परेशानी नहीं है। हमारी चिंता तो तृणमूल के भविष्य को लेकर है।''

ये भी पढ़ें:वहां ममता बनर्जी थी इसलिए... यहां तो कुचल देंगे; रेवंत रेड्डी का भाजपा को चैलेंज

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।