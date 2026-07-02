ममता बनर्जी से कोलकाता मिलने पहुंचीं जया बच्चन, मुलाकात इतनी क्यों अहम?
बंगाल चुनाव नतीजों के कुछ ही समय बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता आए और ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। अब सपा सांसद जया बच्चन ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की है।
विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद विपक्ष के नए सिरे से एकजुट होने की चर्चा के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कालीघाट स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने कोलकाता दौरे के दौरान चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि लोग लगातार चौथी बार ममता को नहीं चाहते थे।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जबरदस्त जीत के बाद, नंदा के बयानों ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के दो सहयोगियों के बीच दूरी को लेकर अटकलों को हवा दी। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा, ''जया बच्चन और ममता बनर्जी एक-दूसरे को लंबे समय से जानती हैं। जया बच्चन ममता बनर्जी को बहुत पसंद करती हैं और वे वर्षों से लगातार संपर्क में रही हैं। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।''
अखिलेश यादव ने भी की थी ममता बनर्जी से मुलाकात
चुनाव नतीजों के कुछ ही समय बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता आए और ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस कदम को चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल प्रमुख के प्रति एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बच्चन की यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि हाल में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा सार्वजनिक आलोचना किए जाने के बावजूद दोनों विपक्षी दलों के बीच संवाद के रास्ते अब भी खुले हुए हैं।
ममता-जया मुलाकात पर क्या बोली भाजपा?
इस मुलाकात पर राज्य के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल के भीतर चल रही उठा-पटक के बीच पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। पॉल ने कहा, ''कोई भी ममता बनर्जी के घर जा सकता है। बोलने और कहीं भी आने-जाने की आजादी के तहत यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि तृणमूल असल में बची भी है या नहीं। तृणमूल कई टुकड़ों में बंट गई है, और हम यह भी नहीं गिन सकते कि राज्य या दिल्ली में इसके कितने टुकड़े हैं।'' मंत्री ने कहा, ''हम सचमुच उलझन में हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, टीम बी कौन है और टीम सी कौन है। हमें जया बच्चन जी के ममता बनर्जी के घर जाने से कोई परेशानी नहीं है। हमारी चिंता तो तृणमूल के भविष्य को लेकर है।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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