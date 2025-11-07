जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम् से हटवा दिया था मां दुर्गा का जिक्र, BJP ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

संक्षेप: भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने एक्स पर लिखा, 'हमारी युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि कैसे कांग्रेस ने अपना सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ाते हुए नेहरू की अध्यक्षता में 1937 में फैजपुर अधिवेशन में वंदे मातरम् का सिर्फ एक छोटा स्वरूप स्वरूप पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था...।'

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर 88 साल पहले वंदे मातरम् में बदलाव करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहरलाल नेहरू के दौर में माता दुर्गा का बखान करने वाले छंदों को हटा दिया गया था। खास बात है कि ये आरोप ऐसे समय पर लगाए गए हैं, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने एक्स पर लिखा, 'हमारी युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि कैसे कांग्रेस ने अपना सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ाते हुए नेहरू की अध्यक्षता में 1937 में फैजपुर अधिवेशन में वंदे मातरम् का सिर्फ एक छोटा स्वरूप स्वरूप पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था...।'

उन्होंने आगे लिखा, '...अंग्रेज इसे पढ़ने को अपराध मानते थे। यह किसी धर्म या भाषा का नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे धर्म से जोड़ने का ऐतिहासिक पाप किया। कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में धार्मिक कारणों के हवाला देते हुए जानबूझकर वंदे मातरम् के वो छंद हटवाए, जिनमें माता दुर्गा का बखान किया गया है।'

उन्होंने 1 सितंबर 1937 में लिखे पत्र का हवाला दिया और कहा, 'नेहरू ने लिखा कि वंदे मातरम् के शब्दों को देवी से जोड़ना बेतुका है। उनका कहना था कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत के लिए उपयुक्त नहीं है।' उन्होंने लिखा, 'नेताजी सुभाष बोस ने मजबूती के साथ वंदे मातरम् के पूर्ण रूप का समर्थन किया था। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने नेताजी बोस को यह कहते हुए पत्र लिखा था कि वंदे मातरम् की पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है...।'

राहुल गांधी पर भी निशाना केसवन ने लिखा, '1937 में नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वंदे मातरम् को छोटा कर मां दुर्गा का उल्लेख हटा दिया था। साल 2024 में राहुल गांधी ने कहा था, 'हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं।''

150 साल पूरे होने पर समारोह प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत ‘‘वंदे मातरम्’’ के वर्षभर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे।