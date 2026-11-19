Javed Akhtar: बॉलीवुड फिल्म रामायण को लेकर चर्चा के बीच गीतकार जावेद अख्तर ने भगवान राम को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि राम हर हिन्दुस्तानी के खून में हैं। अब इसपर भारतीय जनता पार्टी के नेता खासे खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका आभार जताया है।

गीतकार जावेद अख्तर का भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि अख्तर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कहना है कि उन्होंने भगवान राम को लेकर बहुत बड़ी सच्चाई स्वीकार कर ली है। एक दिन पहले ही अख्तर ने कहा था कि राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह हर भारतीय के खून में हैं।

भाजपा विधायक राम कदम ने बुधवार को कहा, 'श्रीमान जावेद अख्तर जी अपने स्वतंत्र बुद्धिजीवी विचारों के लिए और बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए पहचाने जाते हैं। मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने भगवान श्रीराम के बारे में बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार किया। भगवान श्रीराम किसी एक जाति, एक धर्म या राजनीतिक दल के नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत के हैं, भारत की आत्मा हैं, भारत की संस्कृति हैं, भारत के संस्कार हैं।'

आलोचकों पर तंज कस दिया राम कदम ने कहा, 'अब दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को भगवान राम के नाम से आपत्ति है। जब उनके दिल के अंदर का रावण निकलेगा, तो भगवान राम समा जाएंगे। किसी का नाम बदलने से वो राम नहीं बनता। आचरण से बनता है, व्यवहार से बनता है। राम का अर्थ है मर्यादा, राम का अर्थ है कर्तव्य, राम का अर्थ है न्याय, राम का अर्थ है वचनबद्धता। उसी के कारण उन्होंने राम राज्य स्थापित किया।'

क्या बोले थे जावेद अख्तर जावेद अख्तर ने भगवान राम को एक ऐसा आदर्श बताया है, जिनका प्रभाव धार्मिक सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा कि भगवान राम हिन्दुस्तान के हर आदमी के खून में हैं, उसका मजहब चाहे जो भी हो। अख्तर ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के साथ बातचीत में भगवान राम की लोकप्रियता और उनके महत्व पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राम को भले ही कभी एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता हो, लेकिन उनका महत्व इससे कहीं अधिक है। वह एक आदर्श, नैतिकता और जीवन जीने का तरीका हैं।

उन्होंने कहा था, 'राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, राम एक आदर्श हैं, एक नैतिकता हैं, राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। राम एक खास सौंदर्यबोध और नैतिकता का प्रतीक हैं। इसलिए जब आप उन्हें देखते हैं और उनके गुणों की सराहना करते हैं तो वे आपके दिल को छूते हैं।' अख्तर ने कहा, 'हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन राम का सार हर भारतीय के खून में है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। कभी-कभी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इससे कहीं बड़ा है। वह जीवन जीने का एक तरीका हैं।'