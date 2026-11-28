फैमिली प्लानिंग करने वालों को कम सीटें, डिलिमिटेशन बिल पर खुलकर बोले जावेद अख्तर
डिलिमिटेशन बिल पर जावेद अख्तर ने कहा कि यह थोड़ा अजीब लगता है कि जिन इलाकों ने फैमिली प्लानिंग को प्राथमिकता नहीं दी, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जबकि जिन इलाकों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाया उन्हें कम सीटें दी जा रही हैं।
मोदी सरकार संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करने जा रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी और एमके स्टालिन की डीएमके ने इस बार बिल को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, जिससे सरकार को बिल के पास होने का भरोसा है। इन सबके बीच, गीतकार जावेद अख्तर ने डिलिमिटेशन बिल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों ने फैमिली प्लानिंग को प्राथमिकता नहीं दी, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं। अख्तर ने कहा कि उनकी नजर विपक्षी दलों पर भी है कि कौन इसे सपोर्ट और कौन इसे रिजेक्ट करता है।
डिलिमिटेशन बिल पर जावेद अख्तर ने कहा, ''पहली बात फाइनल प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। इसे कैसे लागू किया जाएगा, क्या नए चुनाव क्षेत्र बनाए जाएंगे, किन क्राइटेरिया पर विचार किया जाएगा और देश को अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में कैसे बांटा जाएगा। दूसरी बात, मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है कि जिन इलाकों ने फैमिली प्लानिंग को प्राथमिकता नहीं दी, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जबकि जिन इलाकों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाया उन्हें कम सीटें दी जा रही हैं। इससे कोई बैलेंस कैसे बनता है? डिटेल्स आने के बाद हम उन्हें देखेंगे।'' अख्तर ने यह भी कहा कि हम यह भी देखेंगे कि हमारी अपनी सरकार के अलावा विपक्ष के कौन से सदस्य इसे सपोर्ट या रिजेक्ट करने के लिए आगे आते हैं।''
डिलिमिटेशन बिल का विरोध करेगा इंडिया अलायंस
INDIA अलायंस ने शनिवार को संसद में डिलिमिटेशन से जुड़े महिला कोटा पर संविधान संशोधन बिल का मिलकर विरोध करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को भाजपा-RSS की हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने और देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश बताया। विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ दो घंटे की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि डिलिमिटेशन बिल SCs/STs के हितों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें उनकी बढ़ी हुई संख्या के हिसाब से सीटें नहीं मिलेंगी और यह बिल लोकतंत्र खत्म करने का खतरा पैदा करता है।
डीएमके और शरद पवार की पार्टी करेगी सपोर्ट
इस बीच, इंडिया अलायंस को तब बड़ा झटका लगा, जब डीएमके और शरद पवार की पार्टी ने बिल को सपोर्ट करने के संकेत दिए। डीएमके के वरिष्ठ नेता और सांसद ए राजा ने बताया कि यह फैसला पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सांसदों की बैठक में विचार-विमर्श के बाद लिया गया। स्टालिन ने अपने संबोधन में संकेत दिया कि विधेयक में डीएमके की प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। वहीं, बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजा ने पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''हमने सभी राज्यों की मौजूदा स्तर की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान करने के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित (विधेयकों) को द्रमुक का समर्थन देने का फैसला किया है।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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