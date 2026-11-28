डिलिमिटेशन बिल पर जावेद अख्तर का दावा, स्कूलों में बुर्का बैन; टॉप-5 न्यूज
डिलिमिटेशन बिल पर गीतकार जावेद अख्तर प्रतिक्रिया दी है। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब को प्रतिबंध कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य अहम फैसले लिए हैं। पढ़िए शाम की पांच बड़ी खबरें…
मोदी सरकार संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करने जा रही है। इसको लेकर गीतकार जावेद अख्तर प्रतिक्रिया दी है। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब को प्रतिबंध कर दिया है। इसके अलावा प्रथम वर्ष की कक्षाओं में विदेशी मूल के छात्रों की संख्या अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है। पढ़िए शाम की पांच बड़ी खबरें…
फैमिली प्लानिंग करने वालों को कम सीटें, डिलिमिटेशन बिल पर अख्तर
मोदी सरकार संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करने जा रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी और एमके स्टालिन की डीएमके ने इस बार बिल को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, जिससे सरकार को बिल के पास होने का भरोसा है। इन सबके बीच, गीतकार जावेद अख्तर ने डिलिमिटेशन बिल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों ने फैमिली प्लानिंग को प्राथमिकता नहीं दी, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं। अख्तर ने कहा कि उनकी नजर विपक्षी दलों पर भी है कि कौन इसे सपोर्ट और कौन इसे रिजेक्ट करता है। पूरी खबर
परिसीमन के बाद PoK की बारी? पाकिस्तान के लिए भी संदेश
केंद्र सरकार के नए परिसीमन विधेयक के मसौदे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का स्पष्ट उल्लेख कर बड़ा संदेश दिया है। 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किए जाने वाले इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जैसे ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा समाप्त होगा कि भारत का चुनाव आयोग पीओके के अंतर्गत आने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन आयोग के रूप में कार्य करेगा। 'द ट्रिब्यून' ने अपनी एक रिपोर्ट में विधेयक के मसौदे के हवाले से यह बात कही है। आपको बता दें कि अभी तक इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरी खबर
स्कूलों में बुर्का बैन, 30% तक ही विदेशी बच्चों का एडमिशन
इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब को प्रतिबंध कर दिया है। इसके अलावा प्रथम वर्ष की कक्षाओं में विदेशी मूल के छात्रों की संख्या अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने संसद में इस शिक्षा सुधार कानून को पास कराने में सफलता हासिल की है। चैंबर ऑफ डेप्युटीज में इस विधेयक के पक्ष में 142 और विरोध में 112 वोट पड़े, जबकि चार सदस्य मतदान से दूर रहे। इससे पहले 20 नवंबर को सीनेट ने भी इसे पारित कर दिया था। पूरी खबर
बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में हो गई थी बेइज्जती
पूर्व कोच मिकी आर्थर ने खुलासा किया है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम के सामने बाबर आजम को कड़ी फटकार लगाई थी, जिससे बल्लेबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। आर्थर 2016 से 2019 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे थे। उस समय बाबर आजम अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और अच्छा कर रहे थे। आर्थर ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में बाबर आजम ने 90 से 100 रन बनाने के लिए 15 गेंदें ली थी और कोच का मानना था कि यहीं पर टीम के हाथ से मैच फिसल गया। पूरी खबर
सिम्पैथी लेने की बात पर बोले काजी, ‘मैं कश्मीर से हूं
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर सबके फेवरिट बने हुए हैं। सीजन की शुरुआत से ही वह सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में से एक बने हुए हैं। यूं तो काजी तौकीर घर के भीतर हंसी-मजाक वाला माहौल बनाए रखते हैं। कम ही ऐसा होता है कि जब वह सीरियल बातचीत करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक हालिया बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कश्मीर में रहने के दौरान बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन बावजूद इसके कभी भी लोगों की सहानुभूति (सिम्पैथी) लेने की कोशिश नहीं की। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।