'जश्न के लिए समय है, भारतीयों की हत्या पर निंदा के लिए नहीं’; PM मोदी पर ओवैसी का तीखा प्रहार

Owaisi News: हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीच समंदर भारतीय जहाज और नाविक दल पर अमेरिकी हमलों में तीन लोगों की हत्या की निंदा नहीं करने पर पीएम मोदी की आलोचना की है।

पश्चिम एशिया में तनाव और जंग के बीच, होर्मुज समुद्री मार्ग में पिछले चार दिनों में ओमान तट के निकट तीन वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी सैन्य बलों के हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का मामला अब देश में भी तुल पकड़ने लगा है। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया है और नई दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर उसके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है लेकिन इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर विपक्ष ने निशाना साधा है।

हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके पास जश्न मनाने के समय तो है लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमलों में नाविकों की नृशंस हत्या की निंदा करना का समय नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार @narendramodi अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नाविक के तौर पर काम कर रहे भारतीयों की जान बचाने में बार-बार नाकाम रही है। यह भारत सरकार का सबसे पहला फ़र्ज़ है। यह दुखद और परेशान करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का तो समय है, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा भारतीयों की हत्या की निंदा करने का समय नहीं है।”

सरकार बेबस है एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, “क्या भारत में कभी इससे कमज़ोर सरकार रही है? रूस लगातार भारतीयों को सैनिक के तौर पर भर्ती कर रहा है और वे मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार बेबस है। सरकार फ़िल्मों में चीन का नाम लेने या गलवान की लड़ाई दिखाने की इजाज़त नहीं देती। और अब अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय नाविकों के साथ यह सब हो रहा है। एक देश के तौर पर हम इससे बेहतर के हकदार हैं। जय हिंद।”

अमेरिकी नौसेना ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाया बता दें कि ऐसा पहली बार है, जब सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाया है। पलाउ के ध्वज वाले तेल टैंकर 'मैरीवेक्स' को 8 जून को अमेरिकी बलों द्वारा निशाना बनाया गया था। इसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि, तब चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद बुधवार (10 जून) को भी ओमान तट के पास एक जहाज पर अमरिकी बलों ने हमला बोला। उस जहाज पर 24 लोग सवार थे, जिनमें तीन की मौत हो गई, जबकि 21 को बचा लिया गया।

अमेरिकी दूत को MEA ने किया तलब इस हमले के बाद, विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को तलब किया था और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता में कहा, ''हम अपने नाविकों की सुरक्षा और भलाई को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब जहाज 'एमटी स्टेबेलो' पर यह हमला हुआ, तब हमने अमेरिकी पक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया।'' आज तीसरे जहाज MT जलवीर पर हमले हुए हैं।