SIR गलत या सही? मंत्री जी ने कहा- ठीक तो अध्यक्ष ने उठाए सवाल, कांग्रेस में चल क्या रहा?

कर्नाटक कांग्रेस में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने इस प्रक्रिया का बचाव किया है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद ने उन मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं।

कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए हैं। राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने पूरी प्रक्रिया का बचाव किया है और लगभग एक करोड़ नाम हटाए जाने को सही ठहराया है। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद ने उन मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाने पर तीखे सवाल उठाए हैं जिन्हें ‘अनुपस्थित’ श्रेणी में रखा गया था। दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख से पार्टी के सामने एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो गया है कि मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी कमी सिर्फ अयोग्य और गलत प्रविष्टियों को हटाए जाने का नतीजा है, या पुनरीक्षण के दौरान कई पात्र और सही मतदाताओं के नाम भी गलती से सूची से बाहर कर दिए गए हैं।

जारकीहोली का बचाव सतीश जारकीहोली ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में यह काम सही तरीके से पूरा हुआ। उनके मुताबिक, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए प्रशिक्षण की वजह से प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई। जारकीहोली ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में एसआईआर किए जाने के तरीके पर आपत्ति थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी आपत्ति पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में किए गए एसआईआर को लेकर है। कर्नाटक में हमने विरोध किया और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, इसलिए यहां प्रक्रिया सही चली।

लगभग एक करोड़ नाम हटाए जाने के मामले में जारकीहोली ने कहा कि इनमें ज्यादातर वे मतदाता शामिल थे जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज थे। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरे राज्यों में भी एसआईआर इसी साफ और सही तरीके से किया जाना चाहिए था।

हरिप्रसाद की आपत्ति और सवाल वहीं, बीके हरिप्रसाद ने इस मुद्दे पर अलग और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मृतक मतदाताओं और दोहरे नामों को सूची से हटाए जाने को उचित माना, लेकिन बाकी नामों को हटाए जाने पर सवाल खड़े किए। हरिप्रसाद ने कहा कि एक करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं और पार्टी का आंदोलन इसी के खिलाफ है। उन्होंने खासतौर पर ‘अनुपस्थित’ श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को लेकर चिंता जताई और पूछा कि हमारा सवाल उन मतदाताओं को लेकर है जिन्हें 'अनुपस्थित' के रूप में चिह्नित किया गया है। ये मतदाता आखिर कहां चले गए?

दोनों नेताओं के बयान इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक ही प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। जारकीहोली ने पूरी प्रक्रिया और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाए जाने का बचाव किया है, जबकि हरिप्रसाद ने सवाल उठाया है कि ‘अनुपस्थित’ वर्गीकरण के कारण कई सही और पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से बाहर हो गए हैं या नहीं।

आंकड़ों की बड़ी तस्वीर 27 अक्टूबर को प्रकाशित कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची में कुल 4 करोड़ 55 लाख 11 मतदाता दर्ज किए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया से पहले यह संख्या 5 करोड़ 54 लाख 32 हजार 314 थी। इस तरह कुल 99 लाख 32 हजार 303 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कम होने के बाद नाम हटाए जाने के आधार, अनुपस्थित मतदाताओं के सत्यापन और उन लोगों के लिए उपलब्ध उपायों पर बहस तेज हो गई है जो अपना नाम दोबारा सूची में शामिल करवाना चाहते हैं।