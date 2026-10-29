SIR गलत या सही? मंत्री जी ने कहा- ठीक तो अध्यक्ष ने उठाए सवाल, कांग्रेस में चल क्या रहा?
कर्नाटक कांग्रेस में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने इस प्रक्रिया का बचाव किया है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद ने उन मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए हैं। राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने पूरी प्रक्रिया का बचाव किया है और लगभग एक करोड़ नाम हटाए जाने को सही ठहराया है। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद ने उन मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाने पर तीखे सवाल उठाए हैं जिन्हें ‘अनुपस्थित’ श्रेणी में रखा गया था। दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख से पार्टी के सामने एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो गया है कि मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी कमी सिर्फ अयोग्य और गलत प्रविष्टियों को हटाए जाने का नतीजा है, या पुनरीक्षण के दौरान कई पात्र और सही मतदाताओं के नाम भी गलती से सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
जारकीहोली का बचाव
सतीश जारकीहोली ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में यह काम सही तरीके से पूरा हुआ। उनके मुताबिक, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए प्रशिक्षण की वजह से प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई। जारकीहोली ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में एसआईआर किए जाने के तरीके पर आपत्ति थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी आपत्ति पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में किए गए एसआईआर को लेकर है। कर्नाटक में हमने विरोध किया और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, इसलिए यहां प्रक्रिया सही चली।
लगभग एक करोड़ नाम हटाए जाने के मामले में जारकीहोली ने कहा कि इनमें ज्यादातर वे मतदाता शामिल थे जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज थे। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरे राज्यों में भी एसआईआर इसी साफ और सही तरीके से किया जाना चाहिए था।
हरिप्रसाद की आपत्ति और सवाल
वहीं, बीके हरिप्रसाद ने इस मुद्दे पर अलग और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मृतक मतदाताओं और दोहरे नामों को सूची से हटाए जाने को उचित माना, लेकिन बाकी नामों को हटाए जाने पर सवाल खड़े किए। हरिप्रसाद ने कहा कि एक करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं और पार्टी का आंदोलन इसी के खिलाफ है। उन्होंने खासतौर पर ‘अनुपस्थित’ श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को लेकर चिंता जताई और पूछा कि हमारा सवाल उन मतदाताओं को लेकर है जिन्हें 'अनुपस्थित' के रूप में चिह्नित किया गया है। ये मतदाता आखिर कहां चले गए?
दोनों नेताओं के बयान इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक ही प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। जारकीहोली ने पूरी प्रक्रिया और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाए जाने का बचाव किया है, जबकि हरिप्रसाद ने सवाल उठाया है कि ‘अनुपस्थित’ वर्गीकरण के कारण कई सही और पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से बाहर हो गए हैं या नहीं।
आंकड़ों की बड़ी तस्वीर
27 अक्टूबर को प्रकाशित कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची में कुल 4 करोड़ 55 लाख 11 मतदाता दर्ज किए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया से पहले यह संख्या 5 करोड़ 54 लाख 32 हजार 314 थी। इस तरह कुल 99 लाख 32 हजार 303 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कम होने के बाद नाम हटाए जाने के आधार, अनुपस्थित मतदाताओं के सत्यापन और उन लोगों के लिए उपलब्ध उपायों पर बहस तेज हो गई है जो अपना नाम दोबारा सूची में शामिल करवाना चाहते हैं।
फॉर्म-7 और चुनाव आयोग की भूमिका
कांग्रेस ने फॉर्म-7 आवेदनों पर कार्रवाई को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पार्टी चाहती है कि ऐसे मामलों में सत्यापन और निपटारे की चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं पारदर्शी और सही हों। मुख्य सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग हटाए गए नामों का श्रेणीवार स्पष्ट ब्योरा दे सकता है और यह बता सकता है कि मतदाताओं को ‘अनुपस्थित’ घोषित करने से पहले उनका किस तरह और कितनी गहराई से सत्यापन किया गया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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