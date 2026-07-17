बुलेट ट्रेन की देरी पर जापान के मंत्री ने भारत को ठहराया जिम्मेदार, सरकार ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर जापान के मंत्री ने कहा कि वादे नहीं निभाते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वे कोई वादा करते भी हैं, तो उसे तुरंत पलट देते हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने जोरदार पलटवार किया है।
भारत ने शुक्रवार को जापान के एक पूर्व मंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए नई दिल्ली को दोषी ठहराया था। भारत ने इसे एक निजी राय बताया जो तथ्यों से काफी अलग है। जापान के पूर्व न्याय मंत्री और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हिदेकी माकिहारा ने इंडो-जापानी शिंकानसेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए भारत को दोषी ठहराया था।
उन्होंने लिखा, "भारत में शिंकानसेन प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है, जिसमें मैं खुद शामिल था, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग्स और बातचीत में जो बात सामने आई, वह थी भारतीय पक्ष की पूरी लापरवाही, जो बार-बार दोहराई गई। वे वादे नहीं निभाते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वे कोई वादा करते भी हैं, तो उसे तुरंत पलट देते हैं।" माकिहारा ने इंचार्ज मंत्री पर भी बहुत बुरा होने का आरोप लगाया।
उन्होंने आगे कहा, "वे आखिर तक अपने फायदे के लिए काम करते रहे। इंचार्ज मंत्री तो खास तौर पर बहुत बुरे थे। अगर टॉप आदमी ऐसा है, तो कोई भी अच्छी डील नहीं हो सकती। उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इसमें अपना दिल लगा दिया, मुझे यह कहना होगा- मुझे 100 फीसदी लगता है कि इसके आगे न बढ़ने का कारण पूरी तरह से भारतीय पक्ष है।"
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को हिदेकी मकीहारा के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक व्यक्तिगत राय है और तथ्यों से काफी अलग है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “हमने पोस्ट देखी है। यह एक व्यक्तिगत राय है और तथ्यों से काफी अलग है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन पर भारत-जापान बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।”
15 अगस्त, 2027 से शुरू होगी बुलेट ट्रेन सेवा
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत 15 अगस्त, 2027 से अपनी पहली बुलेट ट्रेन सर्विस के पहले फेज का ऑपरेशन शुरू करेगा। वैष्णव ने कहा कि स्पीड रेल कॉरिडोर सूरत-बिलिमोरा सेक्शन से शुरू होकर फेज में खुलेगा। बाद में एक लिखित बयान में, विदेश मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दी।
'भारत-जापान की बातचीत अच्छी चल रही'
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, “मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन पर भारत-जापान की बातचीत अच्छी चल रही है। जापान 2030 की शुरुआत में E10 सीरीज की ट्रेन देगा। ट्रेन अभी भी बन रही है। इस बीच, कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से आगे बढ़ा है। पहला सेक्शन 2027 में खोला जाएगा। इसलिए, दोनों पक्ष भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ ऑपरेशन शुरू करने पर सहमत हुए। प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने के कॉमन लक्ष्य के मुताबिक है।”
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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