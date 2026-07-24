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CJP प्रदर्शनकारी का कान कटकर गिरा, किसने चलाई पैलेट गन? पुलिस डाल रही RAF पर जिम्मा

By Amit Kumar
हिन्दुस्तान टाइम्स, जिग्नसा सिन्हा, रिधिमा गुप्ता, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन के दौरान घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स (MLC) में पैलेट गन और गनशॉट इंजरी की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है, जबकि CRPF ने चुप्पी साध रखी है।

क्या दिल्ली में भी इस्तेमाल हुई पैलेट गन?
क्या दिल्ली में भी इस्तेमाल हुई पैलेट गन?

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। इन रिपोर्ट्स से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर इससे इनकार कर रही है, वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली है।

मेडिकल रिपोर्ट्स में बड़े खुलासे

हिंदुस्तान टाइम्स ने राम मनोहर लोहिया (RML) और सफदरजंग अस्पताल से जारी कुछ घायलों की मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट देखी है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।RML अस्पताल से जारी टोप्पो नाम की एक महिला प्रदर्शनकारी की रिपोर्ट में 'संदिग्ध गोली लगने से चोट' का जिक्र है। टोप्पो का दावा है कि उन्हें रबर की गोली लगी थी।

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती एक 28 वर्षीय पत्रकार की रिपोर्ट में कमर और हाथों पर 'पैलेट इंजरी के निशान' दर्ज हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि "शाम 4 बजे जंतर-मंतर पर पैलेट गन से शारीरिक हमला हुआ।" पत्रकार के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि शरीर में कई पैलेट (छर्रे) धंसे हुए हैं, जिन्हें सर्जरी से निकालना मुश्किल है क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा है।

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छात्रों और प्रदर्शनकारियों की आपबीती

19 वर्षीय साहिल की आंख में लगा छर्रा: साहिल लोचब का एम्स (AIIMS) में इलाज चल रहा है। उनके मामा अजय ने बताया कि साहिल की दाहिनी आंख में पैलेट घुस गया था, जिससे आंख में खरोंच आई है और उन्हें एक और सर्जरी की जरूरत है। इसके अलावा उनके चेहरे, गर्दन, छाती (दिल के करीब) और पेट में कई छर्रे धंसे हुए हैं। साहिल की मां छोटे-मोटे काम करती हैं और पिता कैब ड्राइवर हैं।

मंसूरी की गर्दन और चेहरे की सर्जरी: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती मंसूरी ने बताया कि उनके चेहरे और गर्दन से छर्रे निकालने के लिए दो सर्जरी की गई हैं। उन्होंने कहा, "कनॉट प्लेस में मैकडॉनल्ड्स के पास मुझ पर हमला हुआ। आंसू गैस का गोला फटने के बाद कुछ ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा जल रहा हो।"

कान कटकर गिरा: टोप्पो ने बताया कि पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी और बंदूक से फायरिंग कर रही थी। भागने से पहले ही एक रबर बुलेट उनके दाहिने कान पर लगी, जिससे कान का एक हिस्सा और झुमका टूटकर जमीन पर गिर गया।

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क्या कह रही है पुलिस और सीआरपीएफ?

दिल्ली पुलिस ने पैलेट या रबर गन के इस्तेमाल से साफ इनकार किया है। पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के पास दंगा-रोधी गियर होते हैं, जिनमें पैलेट गन शामिल है। हो सकता है कि वे इसे प्रदर्शन के दौरान ले गए हों, लेकिन हम CRPF और उनके हथियारों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।"

दूसरी ओर, RAF की पैरेंट संस्था CRPF ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ CRPF अधिकारी ने कहा, "RAF को पैलेट गन सहित दंगा-रोधी उपकरण ले जाने का अधिकार है। हो सकता है कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो।"

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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