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CJP Protest LIVE: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना मीटिंग का कोई मतलब नहीं, अपनी मांग पर अड़ी सीजेपी

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट  जारी है और बड़ी  संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा।

CJP Protest
जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना, आज भी बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन

CJP Protest LIVE: NEET पेपर लीक मामले में 26 दिनों तक अनशन करने के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भले ही खत्म कर दी है लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। शुक्रवार को सीजेपी के सदस्यों की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ करीब दो घंटे तक बैठक हुई। यह बैठक विट्ठल पटेल हाउस में चल रही थी। सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे अहम है। इसके बाद पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल है। जेपी नड्डा ने बैठक के बाद कहा कि 5 सुधारों पर चर्चा हुई है और सरकार में बात करने के लिए शनिवार दोपहर तक का सय मांगा गया है।

आज भी बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन

प्रदर्शन के चलते आज भी केंद्रीय दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला किया गया है। यह मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का लगातार चौथा दिन है। जीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं।

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8:00 AM: CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि कल की बैठक में मुआवजा और लीगल केस को लेकर सकारात्मक उत्तर मिला है। मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसको लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं रही। अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, अगर सरकार जिद पर है और पूरे देश को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आप कह रहे हैं कि वह तो आसान काम है। तो आसान काम पहले करें। 47 अफसरों को बर्खास्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह तो हमें देखना पड़ेगा कि किन अधिकारियों को बर्खास्त किया है। लेकिन यह जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।

7: 35 AM : राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब वह सदन में बोलने लगे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होेंने कहा कि हमारी तीन मांगें हैं। एक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दूसरा जिन लोगों ने छात्रों को मारा उनपर ऐक्शन और तीसरा, प्रधानमंत्री माफी मांगें।

7: 10 AM: जंतर मंतर पर सुबह भी अच्छी खासी भीड़ है और लोगों का आना शुरू हो गया है। सुरक्षा की नजर से डीएमआरसी ने 17 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए हैं. आज फिर सीजेपी और सरकार के बीच वार्ता होगी। वहीं आज किसान नेता भी जंतर मंतर पर आ सकते हैं।

6:50 AM: पेपर लीक समेत परीक्षा प्रणाली में अनियमितता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उप्र इकाई के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे छात्रों से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण न करें। उन्होंने कहा कि इसके बजाय समाधान की तलाश की जानी चाहिए।

6: 40 AM- राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं युवाओं की एकजुट ताकत के चलते प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कमजोर कानूनों के कारण ही राष्ट्रीय परीक्षाओं में धांधली करने वाले माफिया बेखौफ घूम रहे हैं।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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