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जामनगर 'दृश्यम' केस: पति ऑस्ट्रेलिया गया है कहकर 2 साल तक करती रही गुमराह, 12 फीट कंक्रीट के नीचे दफन मिली लाश

By Shubham Sharma
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मृतक की पहचान जिग्नेश मावाड़िया के रूप में हुई है। जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी उर्फ भूमिबेन ने अपने पूर्व प्रेमी निलेश कछाड़िया और उसके दोस्त बलवीर वर्मा के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

Jamnagar Murder
जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी (उर्फ भूमिबेन) ने अपने पूर्व प्रेमी निलेश कछाड़िया और उसके दोस्त बलवीर वर्मा के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

गुजराती फिल्म और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर 'दृश्यम' जैसी एक खौफनाक और चौंकाने वाली वारदात गुजरात के जामनगर से सामने आई है। करीब दो साल तक एक महिला अपने परिवार, रिश्तेदारों और ससुराल वालों से यह झूठ बोलती रही कि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है और उसकी कंपनी ने फोन पर बात करने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है।

लेकिन जब सच से पर्दा उठा, तो पुलिस और परिजनों के रोंगटे खड़े हो गए। पति विदेश में नहीं, बल्कि शहर की एक फैक्ट्री के फर्श से 12 फीट नीचे कंक्रीट के गड्ढे के अंदर दफन था।

कैसे बुना गया झूठ का जाल?

मृतक की पहचान जिग्नेश मावाड़िया के रूप में हुई है। जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी (उर्फ भूमिबेन) ने अपने पूर्व प्रेमी निलेश कछाड़िया और उसके दोस्त बलवीर वर्मा के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

पति की हत्या करने के बाद पृथ्वी ने पूरे परिवार में यह कहानी फैला दी कि जिग्नेश को ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और वह वहीं शिफ्ट हो गया है। उसने रिश्तेदारों से कहा कि कंपनी के कड़े नियमों के कारण जिग्नेश का फोन इस्तेमाल करना मना है और वह केवल मैसेज या ईमेल के जरिए ही संपर्क में रहता है।

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कैसे फूटा झूठ का गुब्बारा?

तकरीबन दो साल तक यह झूठ बेरोक-टोक चलता रहा, लेकिन एक छोटी सी घटना ने पूरे राज से पर्दा उठा दिया।

जिग्नेश का एक चचेरा भाई ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहा था। उसने पृथ्वी से जिग्नेश का स्थानीय पता, फोन नंबर और वहां की कंपनी की डिटेल मांगी।

पृथ्वी लगातार बहाने बनाती रही और कोई भी ठोस जानकारी देने से कतराती रही।

बार-बार की आनाकानी से परिवार का शक गहरा गया। आखिरकार जिग्नेश के भाई ने 26 जुलाई को पुलिस में गुमशुदगी और संदेह की शिकायत दर्ज कराई।

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31 मई 2024 की वो खौफनाक रात: शराब में मिलाया साइनाइड

पुलिस की गहन पूछताछ में जब पृथ्वी से सख्ती से सवाल किए गए, तो वह टूट गई और उसने पूरी साजिश उगल दी।

अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे जिग्नेश को रास्ते से हटाने के लिए 31 मई 2024 की रात पृथ्वी, निलेश और बलवीर ने उसे जामनगर के एक इंडस्ट्रियल शेड (फैक्ट्री) में दारू पार्टी के बहाने बुलाया।

वहां जिग्नेश को जहरीली शराब (साइनाइड मिला हुआ) पिलाई गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपियों ने फैक्ट्री के अंदर ही 12 फीट गहरा गड्डा खोदा, जिग्नेश के शव को उसमें फेंका और ऊपर से 1 फीट मोटी सीमेंट-कंक्रीट की परत डालकर फर्श पक्का कर दिया ताकि बदबू बाहर न आ सके।

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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) प्रतिभा ने मीडिया को बताया कि 30 जुलाई को पुलिस टीम आरोपियों को साथ लेकर इंडस्ट्रियल शेड पहुंची।

उन्होंने कहा, "आरोपियों की मौजूदगी में क्राइम सीन को रीक्रिएट किया गया। कंक्रीट के फर्श को तोड़कर जब 12 फीट नीचे खुदाई की गई, तो वहां से इंसानी कंकाल बरामद हुए। डीएनए परीक्षण और पहचान की पुष्टि के लिए अवशेषों को फॉरेंसिक लैब (FSL) भेज दिया गया है।"

पुलिस ने आरोपी पत्नी पृथ्वी, उसके प्रेमी निलेश कछाड़िया और सहयोगी बलवीर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ हत्या (IPC/BNS), सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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