पाकिस्तानी ISI एजेंट ने भारत के करन को हुस्न के जाल में फंसाया, फिर करवाने लगी गद्दारी; कैसे खुलासा?

इससे पहले पंजाब से हाल ही में जासूसी का एक और मामला सामने आया था। यहां का एक शख्स सीसीटीवी कैमरा के जरिए पाकिस्तानी एजेंट्स को आर्मी के मूवमेंट की जानकारी दे रहा था। पुलिस ने अब एक और जासूसी का खुलासा किया है।

पाकिस्तान की घिनौनी साजिश का एक बार फिर भांडाफोड़ हुआ है। इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक महिला एजेंट को भेजकर भारत की जासूसी कराने की साजिश रची थी। भारत से गद्दारी कराने के लिए महिला एजेंट ने एक भारतीय युवक को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था और संवेदनशील जानकारी निकलवा रही थी। हालांकि खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षाबलों ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया है।

पुलिस और सेना की टीम ने इस मामले में जम्मू कश्मीर के मकवाल गांव के रहने वाले 23 वर्षीय करन को गिरफ्तार कर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल ड्रॉपआउट करन को कुछ महीने पहले स्नैपचैट एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जो असल में ISI की एक जासूस थी। लड़की ने खुद को पंजाब में तैनात बीएसएफ की महिला जवान बताया और करन से लगातार चैटिंग शुरू कर दी। धीरे-धीरे बात बढ़ी और अश्लील वीडियो कॉल्स के जरिए उस महिला जासूस ने करन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया।

मां का वॉट्सऐप हैक कराया जब पाकिस्तानी हैंडलर को यकीन हो गया कि करन उसके हुस्न के जाल में फंस चुका है, तो उसने दावा किया कि उसका ट्रांसफर राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में हो गया है, जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत खराब रहता है। इसलिए उसे बात करने के लिए एक नए वॉट्सऐप अकाउंट की जरूरत है। करन ने बिना कुछ सोचे-समझे अपनी मां के मोबाइल पर आया वॉट्सऐप ओटीपी पाकिस्तानी जासूस को भेज दिया। इसके जरिए आईएसआई ने उसकी मां का वॉट्सऐप अकाउंट हैक कर लिया और उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगे।

कैसे हुआ खुलासा इसके बाद, इसी एजेंट ने करन से जम्मू के पास बने सेना के बंकरों, रक्षा ठिकानों और अहम फ्लाईओवर की तस्वीरें और वीडियो भेजने को कहा। करन को इसके लिए 2,000 रुपए भी मिले। पैसों के लालच में करन और ज्यादा जानकारियां जुटाने लगा, लेकिन तब भारतीय सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) को उसकी हरकतों पर शक हो गया।