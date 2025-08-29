Jammu Kashmir Vaishno Devi Yatra remains suspended for 4th day heavy rain lashes Katra वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी निलंबित, श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में डालने के लग रहे आरोप, India News in Hindi - Hindustan
India News

वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी निलंबित, श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में डालने के लग रहे आरोप

वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम संबंधी चेतावनियों की अनदेखी कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों को खारिज किया है। 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से पहले दोपहर में ही तीर्थयात्रा रोक दी गई थी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 04:43 PM
भारी बारिश के चलते शुक्रवार को भी जम्मू-कश्मीर का कटरा क्षेत्र प्रभावित रहा। यहां हाल ही में हुए भूस्खलन से 34 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद से वैष्णो देवी तीर्थयात्रा लगातार चौथे दिन निलंबित है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) इस यात्रा की देखरेख करता है। इसने मंगलवार को तीर्थयात्रा अगले आदेश तक निलंबित की दी थी। एक अधिकारी ने कहा, 'मौसम अभी तक खराब है। इसलिए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा के निलंबन को जारी रखने का फैसला लिया गया है।' कटरा और त्रिकूटा पहाड़ियों पर वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। यहां शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हो रही है।

इस बीच, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम संबंधी चेतावनियों की अनदेखी कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों को खारिज किया है। इसने कहा कि 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से पहले दोपहर में ही तीर्थयात्रा रोक दी गई थी। हालांकि, बोर्ड ने इस आपदा में हुई मौतों की आधिकारिक संख्या साझा नहीं की। जानकारी के अनुसार, कटरा क्षेत्र की त्रिकुटा पहाड़ियों में मंदिर जाने वाले मार्ग पर स्थित अर्धकुंवारी में बादल फटने के कारण हुए भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 20 अन्य घायल हो गए थे।

क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डाला?

बोर्ड ने बयान में कहा, 'कुछ मीडिया की खबरों में आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौसम संबंधी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए यात्रा को जारी रखा गया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। बोर्ड इस प्राकृतिक आपदा में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करता है और मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रहीं गलतफहमी को दूर करने के लिए तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता है। बोर्ड इन आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए उनका स्पष्ट रूप से खंडन करता है।' बोर्ड ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे तक मौसम पूरी तरह साफ था और तीर्थयात्रा सामान्य रूप से जारी थी। यहां तक कि उस समय हेलिकॉप्टर सेवाएं भी सुचारु रूप से संचालित हो रही थीं।

