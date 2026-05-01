जम्मू में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, कर्नाटक में फैला बर्ड फ्लू वायरस; आज की टॉप-5 न्यूज

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना सबसे पहले 16 अप्रैल को सामने आई थी और एक हफ्ते के भीतर तुमकुरु तालुका में अलग-अलग जगहों पर रहस्यमय परिस्थितियों में 44 मोर मृत पाए गए। सभी सावधानियां बरती जा रही हैं।

कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों के मन में पेट्रोल और डीजल को लेकर डर है। यह डर है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और चार साल से खुदरा कीमतें स्थिर रहने से तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। वहीं, कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 44 मोरों की मौत हो गई है। इनके H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना सबसे पहले 16 अप्रैल को सामने आई थी और एक हफ्ते के भीतर तुमकुरु तालुका में अलग-अलग जगहों पर रहस्यमय परिस्थितियों में 44 मोर मृत पाए गए। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शुक्रवार की टॉप-5 न्यूज...

ममता के गंभीर आरोप, EC का खंडन; बंगाल में नतीजों से पहले इतना हंगामा क्यों पश्चिम बंगाल में गुरुवार रात सियासी घमासान देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में मतपत्रों और EVM से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से पूरी रात जागकर ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करने की अपील की। बनर्जी खुद अलग-अलग स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचीं, जहां TMC उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पंजा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बिना संबंधित पक्षों की मौजूदगी के स्ट्रॉन्ग रूम खोल रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

LPG के बाद अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ेंगे दाम...आपकी जेब पर सीधा असर कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों के मन में पेट्रोल और डीजल को लेकर डर है। यह डर है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और चार साल से खुदरा कीमतें स्थिर रहने से तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

जम्मू में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, 4 मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका जम्मू-कश्मीर में जम्मू जिले के बंतालाब इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में चार मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। पढ़ें पूरी खबर...

कर्नाटक में फैला H5N1 बर्ड फ्लू वायरस, 44 मोरों की मौत; इंसानों को कितना खतरा कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 44 मोरों की मौत हो गई है। इनके H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना सबसे पहले 16 अप्रैल को सामने आई थी और एक हफ्ते के भीतर तुमकुरु तालुका में अलग-अलग जगहों पर रहस्यमय परिस्थितियों में 44 मोर मृत पाए गए। पढ़ें पूरी खबर...