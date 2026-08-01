पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई सांबा जिले के विजयपुर इलाके में चलाए गए एक विशेष एंटी-ड्रग ऑपरेशन के तहत की गई।

ड्रग तस्कर की दो पत्नियां गिरफ्तार, 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग पेडलर की दो पत्नियों को 100 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं नशे की इस खेप को ठिकाने लगाने के लिए जा रही थीं।

विजयपुर में नाकाबंदी के दौरान धराईं पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई सांबा जिले के विजयपुर इलाके में चलाए गए एक विशेष एंटी-ड्रग ऑपरेशन के तहत की गई।

दोनों महिलाएं विजयपुर की ओर जा रही थीं, तभी पुलिस दल ने उन्हें रोका। संदेह होने पर जब महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान नूर जान और नूर जहां के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सांबा के रख बरोटियां गांव के रहने वाले कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद याकूब उर्फ 'यूका' की पत्नियां हैं। याकूब वर्तमान में विजयपुर के रहया गांव में रह रहा है।

कुख्यात तस्कर है पति याकूब, दर्ज हैं 17 FIR पुलिस ने बताया कि आरोपी महिलाओं का पति मोहम्मद याकूब उर्फ 'यूका' इलाके का एक हिस्ट्रीशीटर और बड़ा ड्रग पैडलर है।

याकूब के खिलाफ जम्मू, सांबा और रियासी जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत 17 से अधिक मामले दर्ज हैं।

विजयपुर पुलिस स्टेशन में दोनों गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।