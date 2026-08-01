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ड्रग तस्कर की दो पत्नियां गिरफ्तार, 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद

By Shubham Sharma
पीटीआई
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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई सांबा जिले के विजयपुर इलाके में चलाए गए एक विशेष एंटी-ड्रग ऑपरेशन के तहत की गई।

Jammu Kashmir Arrest
ड्रग तस्कर की दो पत्नियां गिरफ्तार, 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग पेडलर की दो पत्नियों को 100 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं नशे की इस खेप को ठिकाने लगाने के लिए जा रही थीं।

विजयपुर में नाकाबंदी के दौरान धराईं

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई सांबा जिले के विजयपुर इलाके में चलाए गए एक विशेष एंटी-ड्रग ऑपरेशन के तहत की गई।

दोनों महिलाएं विजयपुर की ओर जा रही थीं, तभी पुलिस दल ने उन्हें रोका। संदेह होने पर जब महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान नूर जान और नूर जहां के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सांबा के रख बरोटियां गांव के रहने वाले कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद याकूब उर्फ 'यूका' की पत्नियां हैं। याकूब वर्तमान में विजयपुर के रहया गांव में रह रहा है।

कुख्यात तस्कर है पति याकूब, दर्ज हैं 17 FIR

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिलाओं का पति मोहम्मद याकूब उर्फ 'यूका' इलाके का एक हिस्ट्रीशीटर और बड़ा ड्रग पैडलर है।

याकूब के खिलाफ जम्मू, सांबा और रियासी जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत 17 से अधिक मामले दर्ज हैं।

विजयपुर पुलिस स्टेशन में दोनों गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हेरोइन की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। नशा तस्करी के इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आगे की पूछताछ जारी है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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