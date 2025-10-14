जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया; सर्च ऑपरेशन जारी
सेना ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। माचिल और दुदनियाल इलाकों में यह मुठभेड़ हुई। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। सोमवार शाम को सेना की ओर से जानकारी दी गई कि कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई। शाम करीब 7 बजे सैनिकों ने गोलीबारी की। क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया।
इससे पहले, कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने एक पुराने मोर्टार गोले का पता लगाकर उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि गोला स्थानीय निवासियों से मिली सूचना के आधार पर रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर के करोल मथुरा सीमावर्ती गांव में खेत में बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और मोर्टार गोले को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया।
सर्दियों से पहले LoC पर चौकसी तेज
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सर्दियों से पहले जम्मू-कश्मीर में LoC पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि इस दौरान सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका है। बीएसएफ के सीनियर अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी से पता चला कि आतंकवादी घाटी में घुसपैठ करने के लिए सीमा पार विभिन्न लांच पैडों पर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘आमतौर पर देखा गया है कि सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमने अपने जवानों और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, हमारा पड़ोसी देश आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार कुछ लॉन्च पैड बना रहा है।’