कश्मीर में ऑब्जर्वेशन होम से 3 कैदी पुलिस पर हमला करके फरार, इनमें दो पाकिस्तानी भी
फरार होने से पहले इन कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद वे दोनों किसी तरह भागने में सफल रहे। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा स्थित ऑब्जर्वेशन होम से आज शाम तीन कैदी फरार हो गए। इनमें दबलेहर आरएस पुरा निवासी करजीत सिंह उर्फ गुग्गा और 2 पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद सुना-उल्लाह और अहसान अनवर शामिल हैं। फरार होने से पहले इन कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद वे दोनों किसी तरह भागने में सफल रहे। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर इन फरार कैदियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई हैं।
जम्मू के आरएस पुरा में सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. सनोवर सिंह ने बताया कि 2 व्यक्ति (विनय कुमार और प्रवीन कुमार) यहां लाए गए थे। हमने उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान किया और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया। मुझे सूचना मिली है कि ये दोनों पुलिस अधिकारी हैं और जुवेनाइल होम में हुई किसी घटना के दौरान उन्हें चोटें आई हैं।