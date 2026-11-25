2008 के अमरनाथ विवाद की यादें न कुरेदें महबूबा मुफ्ती, बीजेपी नेता सत शर्मा ने क्यों कहा ऐसा
बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महबूबा बिना वजह शेषनाग रोड को चौड़ा करने के मुद्दे को राजनीतिक बना रही हैं और जम्मू-कश्मीर में शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं।
जम्मू-कश्मीर में शेषनाग रोड को चौड़ा करने के प्रस्ताव को लेकर सियासी विवाद और गहरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिना वजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही हैं। शर्मा का आरोप है कि महबूबा मुफ्ती जानबूझकर शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली बातें कर रही हैं।
न्यूज18 से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अमरनाथ यात्रा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर विवाद खड़ा कर 2008 जैसी स्थिति पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास और तीर्थयात्रा से जुड़े मुद्दों को सांप्रदायिक या राजनीतिक टकराव में न बदला जाए। शर्मा ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती इसी रास्ते पर चलती रहीं तो उन्हें और हाशिए पर धकेला जा सकता है और वे जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने में कामयाब नहीं होंगी।
2008 का अमरनाथ भूमि विवाद क्या था?
2008 का अमरनाथ भूमि विवाद जम्मू-कश्मीर के इतिहास का एक बहुत संवेदनशील अध्याय माना जाता है। उस समय की जम्मू-कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी सुविधाएं बनाने के लिए करीब 40 हेक्टेयर जंगल की जमीन श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड को देने का फैसला किया था।
इस फैसले के खिलाफ कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बाद में जब सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया तो जम्मू क्षेत्र में भी जोरदार आंदोलन हुआ। दोनों क्षेत्रों में हुए इन आंदोलनों ने जम्मू और कश्मीर के बीच गहरे क्षेत्रीय बंटवारे को सामने ला दिया। यह विवाद लंबे समय तक चला और जम्मू-कश्मीर की राजनीति को काफी प्रभावित किया। सत शर्मा ने इसी पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि शेषनाग रोड के मुद्दे को भी वैसा ही संवेदनशील बनाने की कोशिश न की जाए।
महबूबा मुफ्ती ने क्या चिंता जताई?
इस बीच महबूबा मुफ्ती ने शेषनाग झील के पास सड़क निर्माण और खुदाई के काम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह इलाका हिमालय का बहुत नाजुक हिस्सा है और यहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहले पूरी जांच होनी चाहिए।
जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन
राजनीतिक माहौल को और गर्म करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उन पर इलाके में शांति भंग करने और पाकिस्तान के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि महबूबा मुफ्ती के बयानों को लेकर उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लगाया जाए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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