वैष्णो देवी यात्रा अगली सूचना तक रोकी गई, भारी बारिश के चलते फैसला; मौसम विभाग का रेड अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारी बारिश के बाद जम्मू के विभिन्न हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है और प्रशासन को सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू में बाढ़ नियंत्रण उपायों का जायजा लेने के भी निर्देश जारी हैं।

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इससे पहले, गुफा मंदिर के लिए बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन पारंपरिक रास्ते से यात्रा जारी थी जिसे बाद में पूरी तरह रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी निलंबित है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी नदियां और नाले खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रहे हैं, जिसके चलते शहर के कई निचले इलाके व सड़कें जलमग्न हो गई हैं।

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर रियासी जिले के कटरा के पास त्रिकूट पर्वतों में स्थित है। भक्त कटरा से मंदिर तक 13 किमी की पैदल यात्रा करते हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 250 किमी लंबा है। इस पर रंभान जिले के चंदेरकोट, केला मोड़ और बैटरी चेश्मा में पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण यातायात रोक दिया गया। किश्तवाड़, डोडा और राजौरी के ऊपरी इलाकों से बुनियादी ढांचे को नुकसान की खबरें भी मिली हैं।