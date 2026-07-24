कार बचाने निकला बाहर, लौटा तो ‘ताज महल’ में दफन हो चुका था पूरा परिवार
बड़े अरमान से मोहम्मद लतीफ ने अपना घर बनवाया था। स्थानीय लोगों ने इस घर को नाम दिया था ‘ताज महल’। लेकिन पिछले दिनों ऐसी तबाही आई कि लतीफ का पूरा परिवार खत्म हो गया।
बड़े अरमान से मोहम्मद लतीफ ने अपना घर बनवाया था। स्थानीय लोगों ने इस घर को नाम दिया था ‘ताज महल’। लेकिन पिछले दिनों ऐसी तबाही आई कि लतीफ का पूरा परिवार खत्म हो गया। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के सुदूरवर्ती लोअर मुरान गांव में रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद लतीफ के लिए एहतियात के तौर पर आधी रात में उठाया गया एक कदम जिंदगी भर का गम बन गया। रात करीब साढ़े तीन बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इसी दौरान लतीफ अपनी ‘एसयूवी’ कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए घर से बाहर निकले। इसके कुछ ही मिनट बाद बादल फटने से आए मलबे, विशाल पत्थरों और बाढ़ के तेज बहाव ने नाले के किनारे बने उनके तीन मंजिला मकान को ढहा दिया। इसमें उनके परिवार के आठ सदस्य मलबे में दब गए।
संयोग से बच गए लतीफ
इस हादसे में लतीफ महज संयोग से बच गए। उनका बड़ा बेटा घटना के समय जम्मू में था इसलिए वह भी बच गया लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को बचने का मौका नहीं मिल सका। हाजी लतीफ ने अपने सपनों का घर बनाने और परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सऊदी अरब में 27 साल तक मजदूरी की। इस त्रासदी में उन्होंने अपने परिवार के आठ सदस्यों को खो दिया, जिनमें उनकी पत्नी, चार बच्चे, एक बेटी और एक पोती शामिल हैं। रविवार को जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ और राजौरी जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई, कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। उसके बाद कई एजेंसियों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया।
मदद की लगा रहे गुहार
अब पूरी तरह टूट चुके लतीफ की बस यही मांग है कि मुर्रा-बुफ़लियाज गांव में मलबे के नीचे दबे उनके परिवार के पांच सदस्यों के शवों को बाहर निकाला जाए। तीन शव पहले ही निकाले जा चुके हैं। लतीफ ने कहाकि मेरी बस यही गुजारिश है, मेरी मदद करें। अगर यहां जेसीबी मशीनें लाई जा सकें (तो) शीघ्र लाइए, क्योंकि ये इन बड़े-बड़े पत्थरों को हटा सकती हैं। अकेले लोग यह काम नहीं कर सकते। अगर मेरे अपनों में से किसी एक का भी शव मिल जाए, तो यह मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होगी।
शव मिलने की उम्मीद कम
जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, परिवार के सदस्यों के शव मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। भूस्खलन की वजह से प्रभावित इलाके तक जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे बचाव अभियान में रुकावट आ रही है। भारी खुदाई वाली मशीनें पहुंचने में देरी हो रही है, जबकि तलाशी टीम मलबे के नीचे दबे लापता लोगों को खोजने की कोशिशें जारी रखे हुए है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि मुर्रा गांव तक जाने वाली सड़क कई जगहों पर बंद है, इसलिए प्रशासन संपर्क बहाल करने और ‘जेसीबी एक्सकेवेटर’ जैसी मशीनें वहां तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, ताकि मलबा हटाया जा सके और शवों को निकाला जा सके।
27 साल की मेहनत से बनाया था घर
लतीफ ने कहाकि मैंने सऊदी अरब में 27 साल काम किया। मेरी कमाई का एक-एक पैसा इस घर को बनाने में लग गया। गांव में हर कोई जानता है कि मैंने इसे बनाने में कितनी मेहनत की है। यह मेरा सपनों का घर था। जिंदगी में मेरे सिर्फ दो ही मकसद थे-एक घर बनाना और यह पक्का करना कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। मेरा सबसे बड़ा बेटा जम्मू में 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। मैं चाहता था कि मेरे सभी बच्चे पढ़ाई करें और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करें।
मरने वालों में मोहम्मद लतीफ़ की 59-वर्षीय पत्नी नूर सफ़िया; 16-वर्षीय बेटा सज्जाद अहमद; हकनवाज़ अहमद (11), शाहनवाज़ अहमद (11), बेटी खालिदा कौसर, यासर इक़बाल (25) की पत्नी और दो साल का पोता सोफ़ियान शामिल हैं। इसके अलावा, मोहम्मद हुसैन (60) की पत्नी बानो बी और मोहम्मद लियाकत के बेटे मोहम्मद अकरम जैसे अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। लतीफ़ ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान घर का नहीं, बल्कि उनके परिवार का है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।