फरीदाबाद में 2,500 किलो विस्फोटक बरामद, नेपाल में फिर मचा बवाल; टॉप-5 न्यूज

फरीदाबाद में 2,500 किलो विस्फोटक बरामद, नेपाल में फिर मचा बवाल; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। कार्रवाई फिलहाल जारी है।

Mon, 10 Nov 2025 06:50 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर के एक डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है। जम्मू-कश्मीर और स्थानीय पुलिस की साझी कार्रवाई में अभी तक 2500 किलो से ज्यादा का विस्फोटक बरामद हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ नेपाल में एक बार फिर से बवाल मच गया है। यहां पर मधेश राज्य में लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तोड़-फोड़ की है।

फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर के दूसरे घर से मिला 2500 किलो विस्फोटक

जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर मुज्जमिल शकील के दूसरे घर से भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार यहां छापेमारी कर रही है। इसी छापेमारी के दौरान एक इमाम को गिरफ्तार करने की सूचना है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल इस इमाम के सम्पर्क में था। पढ़ें पूरी खबर…

नेपाल के मधेश में बवाल, जनकपुरधाम के CM ऑफिस में तोड़फोड़; जानें क्यों

नेपाल के मधेश प्रांत में सोमवार सुबह बड़ा राजनीतिक विवाद भड़क उठा। सीपीएन-यूएमएल के संसदीय दल नेता सरोज कुमार यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के तुरंत बाद जनकपुरधाम के मुख्यमंत्री कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हो गई। मधेश प्रांत की राजनीति में भूचाल तब आया जब प्रांत प्रमुख सुमित्रा देवी भंडारी ने सोमवार को बर्दीबास के एक होटल से सीपीएन-यूएमएल नेता सरोज कुमार यादव को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पढ़ें पूरी खबर…

तिरुपति लड्डू में चर्बी मिलाने में चौंकाने वाले खुलासे, क्या है 50 लाख का गेम

देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति मंदिरों में लाखों लोग हर साल दर्शन करने पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। बीते साल इन लड्डुओं की जांच में पता चला था कि इनमें जानवरों की चर्बी मिला घी इस्तेमाल किया गया है। यह मामला ऐसा तूल पकड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी दाखिल हुई है। अब इस केस की जांच में 50 लाख रुपये के लेनदेन की बात सामने आई है। पढ़ें पूरी खबर…

आडवाणी की तारीफ पर थरूर के सपोर्ट में आई BJP, कांग्रेस पर कसा 'नाजी' वाला तंज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ कर सुर्खियों में है। एक तरफ उनकी अपनी पार्टी ने इस मुद्दे पर उनसे दूरी बना ली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन करते हुए मुख्य विपक्षी दल पर हमला बोल दिया है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा गया कि कांग्रेस का अपना नाम बदल कर इंदिरा नाजी कांग्रेस कर लेना चाहिए क्योंकि आपातकाल की मानसिकता और नाजी व्यवहार ही उनका असली तरीका है। पढ़ें पूरी खबर…

टैरिफ की कमाई में अमेरिकियों को भी हिस्सा देंगे ट्रंप, बेसेंट ने बताया कैसे मिलेगा लाभ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरिकियों को लुभाने के लिए टैरिफ से कमाए गए पैसे में से लोगों को एक हिस्सा देने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अमरिकियों को कम से कम 2000 डॉलर का लाभांश दिया जाएगा, जो कि रुपए में करीब 1.7 लाख होगा। हालांकि, ट्रंप ने यहां पर साफ किया कि यह लाभ उच्च आय वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद अमेरिकियों को मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर कौन से लोग इसके पात्र होंगे और आखिर कब तक यह पैसा उनके खाते में आएगा। पढ़ें पूरी खबर…

