मुश्किल में फारुख अब्दुल्ला की पार्टी, भाजपा ने मारा मौके पर चौका; कहा-डूबता जहाज

जम्मू-कश्मीर की सत्ता में बैठी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक नाराज चल रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को फारुख अब्दुल्ला और विधायकों के बीच में बैठक हुई। भाजपा ने तंज कसते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तुलना डूबते जहाज से की है।

जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में उथल पुथल मची हुई है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व और बागी बताए जा रहे विधायकों ने किसी भी तरह की फूट से इनकार किया है। लेकिन पार्टी के विरोधियों ने इस मौके का फायदा उठाकर फारुख अब्दुल्ला और बाकी नेताओं के ऊपर जमकर निशाना साधा है। जम्मू-कश्मीर में विपक्ष में बैठी भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डूबता हुआ जहाज करार दिया। पार्टी की तरफ से कहा से कहा गया कि नाराज विधायकों के साथ बार-बार होती मीटिंग यह दिखाती है कि पार्टी नेतृत्व हालात को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए इसे एक डूबता हुआ जहाज करार दिया। उन्होंने दावा किया कि फारुख अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी को संभालने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतना ही नहीं शर्मा ने हमला और तीखा करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार-बार नकार दिया है। अब यही काम आगे भविष्य में भी जारी रहेगा।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, शुक्रवार को फारुख अब्दुल्ला और नाराज बताए जा रहे विधायकों के बीच में श्रीनगर में चर्चा हुई। श्रीनगर में हुई इस बैठक के बाद नाराज विधायकों ने भी पार्टी में किसी तरह की टूट से इनकार किया। नाराज विधायकों में से एक अब्दुल मजीद ने कैबिनेट में क्रिमिनल्स को जगह दिए जाने के बारे में कहा कि कुछ लोग हैं, जो बदनाम हैं। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद नाराज विधायकों ने दी प्रतिक्रिया एक और नाराज विधायक नजीर गुरेजी ने फारुख अब्दु्ल्ला के साथ बैठक को एक रुटीन सिस्टम करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायक समय-समय पर अपनी समस्याओं के साथ पार्टी नेतृत्व के पास जाते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ समस्या थी, इसलिए हमने मिलकर एक बैठक की थी, लेकिन उसे ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कुछ समस्याएं थीं। हमने उन्हें पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सामने रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से हमें भरोसा दिलाया गया है कि कुछ मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाएगा, जबकि अन्य पर धीरे धीरे काम किया जाएगा।

बगावत की खबरों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व ने क्या कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत की खबरों के बीच पार्टी नेतृत्व लगातार विधायकों को संभालने में लगा हुआ है। शुक्रवार को हुई बैठक भी इसी का चरण हैं। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने किसी भी तरह की टूट या फूट से इनकार किया। पार्टी अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी एकजुट है और वह कभी नहीं टूटेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असंतुष्ट विधायकों से बात की गई है, उनकी चिंताएं वाजिब हैं, पार्टी इस पर गहराई से विचार करेगी।

नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या है परेशानी, क्यों नाराज हैं विधायक जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े स्तर पर नाराजगी उस वक्त सामने आई थी, जब कैबिनेट विस्तार के बाद विधायकों के समर्थकों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। 27 अक्तूबर को हुए कैबिनेट विस्तार में पद न मिलने से नाराज कई विधायक एक अलग बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गए। इसके बाद पार्टी में टूट की खबरें सामने आने लगीं।