पुलिस अधिकारियों को नालायक कहने पर बवाल, BJP नेता के खिलाफ कांग्रेस-एनसी ने खोला मोर्चा

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने इन हत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गहन जांच की मांग की। साथ ही, उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना भी की।

किश्तवाड़ में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की आलोचना की है। आरोप है कि सुरक्षा अधिकारियों के साथ तीखी बहस के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के लिए नालायक और नाअहल (अक्षम) जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि एक IPS अधिकारी को फटकार लगाते समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, और बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उससे पूरी जम्मू-कश्मीर पुलिस का अपमान हुआ है।

एनसी नेता डार ने कहा, 'मैं उनकी निराशा को तो समझ सकता हूं, लेकिन उनका गुस्सा उन लोगों पर निकलना चाहिए था, जो जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था संभाल रहे हैं – यानी गृह मंत्री और उपराज्यपाल।' जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के रहने वाले एसपीओ बाबी चंद और रशपाल कुमार गुरुवार सुबह दच्छन वन क्षेत्र में मृत पाए गए। वे एक दिन पहले, पास की मरवाह तहसील के बसनांद में एक सुरक्षा चौकी पर जाते समय लापता हो गए थे।

कांग्रेस नेता ने बीजेपी को घेरा जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने इन हत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गहन जांच की मांग की। साथ ही, उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां जनता के बीच गलत संदेश भेजती हैं। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि क्षेत्र में उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने कई बलिदान दिए हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के नेतृत्व वाला प्रशासन जिम्मेदार है। अगर भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं, तो वे ये सवाल गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल से ही पूछ रहे हैं।' उन्होंने सरकार के हालात सामान्य होने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुलगाम और किश्तवाड़ में आतंकी घटनाएं कुछ ही घंटों के अंतराल पर हुईं।