कश्मीर में बाप-बेटा मिलकर चला रहे थे बड़ा आतंकी नेटवर्क, नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़; पकड़ाए

अधिकारियों ने बताया है कि कि दोनों इलाके में नार्को-टेरर नेटवर्क चलाने में एक्टिव रूप से शामिल थे। एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास से लगभग 890 ग्राम वजन की हेरोइन जैसी प्रतिबंधित चीजें बरामद हुई हैं।

Fri, 21 Nov 2025 01:08 AMJagriti Kumari पीटीआई, श्रीनगर
देशभर में आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के बीच सुरक्षाबलों को जम्मू-कश्मीर में बड़ी कामयाबी मिली है। अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को सुरक्षाबलों ने कुपवाड़ा जिले में एक बाप बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार करके एक नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया खुफिया जानकारी मिलने पर एक अभियान चलाया गया था जिसके बाद दोनों के पास से कई प्रतिबंधित चीजें बरामद हुई हैं। अधिकारी के मुताबिक कमर्शियल क्वांटिटी में प्रतिबंधित और अवैध हथियार और गोला-बारूद होने की मिलने पर, बाप बेटे की जोड़ी पर NDPS एक्ट, UA(P) एक्ट और आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दोनों हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान हंदवाड़ा के नौगाम इलाके के पुथवारी के रहने वाले 53 साल के अब्दुल लतीफ और उनके 23 साल के बेटे शाहनवाज खान के रूप में हुई है। दोनों को जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि दोनों इलाके में नार्को-टेरर नेटवर्क चलाने में एक्टिव रूप से शामिल थे।अधिकारी ने कहा कि अब तक हुई बरामदगी में सात राउंड वाली एक पिस्तौल और लगभग 890 ग्राम वजन की हेरोइन जैसी प्रतिबंधित चीजें शामिल हैं।

चलाया गया संयुक्त तलाशी अभियान

इस बीच सुरक्षा बलों ने गुरुवार को सतर्कता बढ़ाने के मकसद से जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमा और अंदरूनी इलाकों में को सुरक्षा अभ्यास किया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के मारहीन और कोरेपन्नू गांवों में, सांबा जिले में सादोह और अरंगल गांवों के बीच तथा जम्मू के चौकी चौरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक इस संयुक्त तलाशी अभियान का उद्देश्य भारत-पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा को मजबूत करना और सतर्कता बढ़ाना था।

