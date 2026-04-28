एक मदरसा के 17 छात्र आतंकी संगठनों में हुए शामिल, अब लिया गया तगड़ा एक्शन

कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने शोपियां के सीनियर पुलिस अधीक्षक की ओर से पेश दस्तावेज के आधार पर आदेश जारी किया, जिसमें शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम में अवैध गतिविधियों का इशारा किया गया।

जम्मू-कश्मीर में दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम के 17 पूर्व छात्र आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए। अलग-अलग मुठभेड़ों में इनके मारे जाने के बाद अधिकारियों ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAEPA) के तहत मदरसे को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'संस्थान के 17 पूर्व छात्र आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए और बाद में अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए, जो कि विचारधारा थोपने और भर्ती करने के पैटर्न को दिखाता है।'

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने शोपियां के सीनियर पुलिस अधीक्षक की ओर से पेश दस्तावेज के आधार पर आदेश जारी किया, जिसमें शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम में अवैध गतिविधियों की ओर इशारा किया गया था। गर्ग के आदेश के अनुसार, संस्थान के जमात-ए-इस्लामी के साथ गुप्त संबंध दिखाने वाले विश्वसनीय इनपुट और साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जमात-ए-इस्लामी पर केंद्र ने 2019 में प्रतिबंध लगा दिया था।

मदरसा पर लगे गंभीर आरोप आदेश में कहा गया कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्तियों का संस्थान पर वास्तविक नियंत्रण था, जिसमें उन्हें प्रमुख प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर नियुक्त करना भी शामिल था। इसमें कहा गया कि समय के साथ इस संस्थान ने कट्टरपंथ अनुकूल माहौल बनाया और इसके कई पूर्व छात्र आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे। हालांकि, संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन ने कहा कि उनका जमात-ए-इस्लामी या किसी भी अवैध संगठन से कोई संबंध नहीं है।

मोहम्मद शफी लोन ने कहा, 'हम कानून का पालन करने वाले संस्थान हैं और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से हमारा कोई संबंध नहीं है। फिलहाल स्कूल में 814 छात्रों का एडमिशन हुआ है, जो स्कूल शिक्षा बोर्ड और कश्मीर स्कूल फेडरेशन से जुड़ा है। संस्थान को पिछले महीने अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस मिला था, जिसका उसने जवाब दिया था। अगर अधिकारियों को फिर भी कोई संदेह है, तो उन्हें एक समिति गठित करके हमारे संस्थान के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करनी चाहिए। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो सरकार जो भी कार्रवाई करने का फैसला करेगी हम उसका समर्थन करेंगे।'