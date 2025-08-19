ऑफिस में कैजुअल कपड़े न पहनें, यूनिफॉर्म जरूरी; हाई कोर्ट का कर्मचारियों को निर्देश

सर्कुलर में कहा गया कि यह फैसला न केवल कार्यस्थल पर अनुशासन को बढ़ावा देता है, बल्कि कर्मचारियों में समानता और पेशेवर छवि को भी प्रोत्साहित करता है। हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म किसी संस्थान में अनुशासन को दर्शाता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनुशासन व संस्थागत मर्यादा को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा की ओर से जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह नियम गजटेड और गैर-गजटेड दोनों कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें हाई कोर्ट रजिस्ट्री, जजों के निजी स्टाफ, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, आईटी डिपार्टमेंट, अर्दली, ड्राइवर और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। आदेश में कहा गया कि यूनिफॉर्म नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

हाई कोर्ट ने यह कदम कर्मचारियों की ओर से ऑफिस में कैजुअल कपड़े पहनने की बढ़ती प्रवृत्ति के जवाब में उठाया है, जिसे अनुशासनहीनता का बड़ा कारण माना गया है। सर्कुलर में कहा गया कि यह प्रवृत्ति संवैधानिक संस्थान की गंभीरता को कमजोर करती है। अनुशासन, मर्यादा और यूनिफॉर्म में कोर्ट के दैनिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उनके नीचे के कर्मचारी इस आदेश का पूरी तरह पालन करें।