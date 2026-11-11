जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलीबारी; 3 जवान घायल
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में दोपहर में एक नाके पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। इसमें सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। यह घटना दोपहर करीब सवा दो बजे हुई।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिसमें तीन जवान घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कुलगाम जिले में दोपहर में एक नाके पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। इसमें सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। यह घटना दोपहर करीब सवा दो बजे हुई।
अज्ञात हमलावर बाइक से आए थे और गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घायल जवानों को अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आतंकी हमले के बाद तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सेना और पुलिस गोली चलाने वालों की तलाश में जुट गई है। आसपास के इलाकों में भी हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
बता दें कि सितंबर महीने में ही जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जैश के दो आतंकियों को ढेर किया गया था। इसके अलावा, एक पकड़ लिया गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी थी कि मारे गए दो आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों सद्दाम और मुस्तफा के रूप में हुई है। दोनों के पास से एके असॉल्ट राइफल, चार मैगजीन, एम4 कार्बाइन, ग्लॉक पिस्टल और चार ग्रेनेड बरामद किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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