किश्तवाड़ में धराली जैसी आपदा, US की बयानबाजी पर शशि थरूर का जवाब; टॉप 5 न्यूज
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ी तबाही का डर है। किश्तवाड़ आपदा में मरने वालों की संख्या 38 पहुंच गई है। अब तक 120 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ को लेकर घमासान जारी है जहां शशि थरूर ने अमेरिकी विदेश मंत्री की टिप्पणी पर जवाब दिया है।
देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:
पहाड़ों के बीच गांव, ऊपर से आया मलबा; बादल फटने से किश्तवाड़ में धराली जैसी आपदा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में धराली जैसी तबाही हुई है। यहां बादल फटने से कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी यह संख्या बढ़ सकती है। यह बादल चशोती में फटा है, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गांव है, जहां किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पढ़ें पूरी खबर…
आज सब नंगे हो गए; SIR पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से तेजस्वी 'बम-बम' है
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विपक्षी दलों के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने शीर्ष अदालत के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर की शुरुआत में तरह-तरह की बातें कही जा रही थीं। कई तरह की खबरें प्लांट की जा रही थीं। आज ये सभी लोग नंगे हो चुके हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नामों की सूची को कारण के साथ बताने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को बड़ा सम्मान, वीर चक्र से किया जाएगा सम्मानित
भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे जाबाजों को बड़ा सम्मान देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजेगी। सरकार की तरफ से 15 अगस्त को पूर्व संध्या पर इसका ऐलान किया गया है। बता दें कि वीर चक्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य अवॉर्ड है। इसे धरती, जल और आकाश में दुश्मन के खिलाफ असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए दिया जाता है। पढ़ें पूरी खबर…
संयम रखे PAK नहीं तो... शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत अन्य नेताओं व सेना प्रमुख आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर भारत सरकार ने पलटवार किया है। सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो अगर किसी भी तरह का दुस्साहस किया गया तो खतरनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल में देखने को मिला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर भारत को सबक सिखाने की बात कही थी, जबकि आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। वहीं, बिलावल भुट्टो ने भी भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। पढ़ें पूरी खबर…
अड़ियल होना ही बेहतर है, भारत नहीं टेकेगा घुटने; अमेरिकी बयानबाजी पर थरूर का जवाब
कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अमेरिका को एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर मोटा टैरिफ लगाने के बाद हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत के लिए ‘अड़ियल’ शब्द का प्रयोग किया था। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील में ढीला रवैया अपना रहा है। इस पर जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा कि जब आपके खिलाफ अन्याय हो रहा हो, तब अड़ियल रहना ही बेहतर होता है। पढ़ें पूरी खबर…