श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में अशोक चिह्न तोड़ा गया, मचा बवाल; ऐक्शन की मांग

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित राजनीतिक नेताओं और नमाजियों ने तर्क दिया कि इबादतगाह में मूर्ति प्रदर्शित करना एकेश्वरवाद के इस्लामी सिद्धांत का उल्लंघन है, जो मूर्ति पूजा को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।

Niteesh Kumar भाषाSat, 6 Sep 2025 07:02 AM
श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में अशोक चिह्न तोड़ा गया, मचा बवाल; ऐक्शन की मांग

श्रीनगर की मशहूर हजरतबल मस्जिद में नवीनीकरण पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इससे स्थानीय नेताओं और नमाजियों में नाराजगी फैल गई और अज्ञात लोगों ने उस पट्टिका को तोड़फोड़ दिया। इसके जवाब में, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने प्रतीक चिह्न हटाने वालों के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना उस मस्जिद के हाल में जीर्णोद्धार के बाद हुई जिसमें पैगंबर मोहम्मद के पवित्र चिह्न रखे हैं। मस्जिद के भीतर लगे पत्थर की उद्घाटन पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था, जिसकी मुस्लिम समुदाय ने आलोचना की।

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित राजनीतिक नेताओं और नमाजियों ने तर्क दिया कि इबादतगाह में मूर्ति प्रदर्शित करना एकेश्वरवाद के इस्लामी सिद्धांत का उल्लंघन है, जो मूर्ति पूजा को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। जुमे को दोपहर की सामूहिक नमाज के ठीक बाद अज्ञात लोगों ने पत्थर की पट्टिका तोड़ दी और राष्ट्रीय प्रतीक हटा दिया। इससे नाराज अंद्राबी ने मस्जिद में प्रेस वार्ता आयोजित की और पट्टिका को तोड़ने वालों को आतंकवादी और गुंडे करार दिया। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों पर पीएसए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। पीएसए एक कठोर कानून है, जो बिना सुनवाई के किसी आरोपी को दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

एफआईआर दर्ज करने की मांग

अंद्राबी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग देश भर में निर्वाचित नेताओं द्वारा किया जाता है तो यह विवाद का विषय क्यों बन जाता है। उन्होंने विशेष रूप से एनसी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया, वे उनके गुंडे थे। एनसी ने एक्स पर बयान जारी कर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें टकराव के बजाय आपसी सम्मान और विनम्रता की जरूरत पर जोर दिया गया। पार्टी ने माना कि पट्टिका के डिजाइन को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थीं और कहा कि हजरतबल जैसे पवित्र स्थान के भीतर किसी भी गतिविधि में श्रद्धालुओं की संवेदनशीलता और आस्था के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए।

किसी की निजी संपत्ति नहीं

एनसी ने कहा कि वक्फ किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। यह एक ट्रस्ट है जो आम मुसलमानों के योगदान और दान से चलता है और इसे उनके मजहब और परंपराओं के तहत ही प्रबंधित किया जाना चाहिए। एनसी ने कहा कि परेशान करने वाली बात यह है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे माफी मांगने के बजाय पीएसए के तहत गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। उन्होंने अंद्राबी की पीएसए की मांग की आलोचना करते हुए इसे दंडात्मक और सांप्रदायिक मानसिकता का प्रतिबिंब बताया।

सिर्फ इसलिए आतंकवादी करार देना…

इल्जिजा ने कहा, 'कश्मीरियों को सिर्फ इसलिए आतंकवादी करार देना क्योंकि उन्होंने किसी ऐसी बात पर अपना गुस्सा व्यक्त किया जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पुलिस से उन पर पीएसए लगाने को कहना भाजपा की दंडात्मक और सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाता है।' नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद और शिया नेता रूहुल्लाह मेहदी ने भी इस घटना और अंद्राबी की प्रतिक्रिया की निंदा की। उन्होंने इस पट्टिका को अहंकार को बढ़ावा देने का प्रयास बताया और कहा कि इस मामले में पीएसए के इस्तेमाल की कोई भी बात सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है।

