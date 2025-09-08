जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, जंगल में छिपे 4 आतंकी; अफसर समेत तीन जवान घायल

कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि कुलगाम के गुद्दर जंगल में दहशतगर्दों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो जंगल में छिपे आतंकी फायरिंग करने लगे। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। तीन-चार आतंकियों के छिपे होने की सूचना है, जिन्हें सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। दहशतगर्दों की ओर से गोलीबारी में सेना के तीन जवान घायल भी हुए हैं जिनमें एक अफसर रैंक के हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करा गया है।

कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि कुलगाम के गुद्दर जंगल में दहशतगर्दों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो जंगल में छिपे आतंकी फायरिंग करने लगे। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई जिसका सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष कार्य बल (SOG), भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन में शामिल हैं।