जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, जंगल में छिपे 4 आतंकी; अफसर समेत तीन जवान घायल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:39 AM
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। तीन-चार आतंकियों के छिपे होने की सूचना है, जिन्हें सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। दहशतगर्दों की ओर से गोलीबारी में सेना के तीन जवान घायल भी हुए हैं जिनमें एक अफसर रैंक के हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करा गया है।

कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि कुलगाम के गुद्दर जंगल में दहशतगर्दों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो जंगल में छिपे आतंकी फायरिंग करने लगे। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई जिसका सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष कार्य बल (SOG), भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन में शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बीते दिनों सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी थी। घुसपैठ का यह प्रयास ऐसे समय में हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ के बाद हुई मौतों और तबाही का आकलन करने के लिए शीतकालीन राजधानी जम्मू के दौरे पर आए थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘तड़के करीब साढ़े पांच बजे बालाकोट के सामान्य इलाके में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हलचल देखी गई। व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को रोकने के लिए तत्काल गोलीबारी शुरू कर दी।’

Indian Army Jammu And Kashmir News
